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Майно екс-міністра Табачника перейшло в управління ФДМУ

Середа, 1 травня 2024, 15:34 - Артур Крижний

Майно проросійського екс-міністра освіти України Дмитра Табачника надійшло в управління Фонду державного майна України.

Про це повідомляє голова Фонду Віталій Коваль. 

Мова йде про:

  • Кошти у розмірі майже 144 тисячі доларів;
  • 5 земельних ділянок та елітний будинок площею 672,7 квадратних метрів в смт Козин, Обухівського району Київської області;
  • Пів квартири в Києві на вулиці Ярославів Вал:
  • Право на компенсацію грошових активів у розмірі понад 40 млн грн.
  • Право кредиторської вимоги на суму понад 191 тис. грн.

Крім того, рішенням Вищого антикорупційного суду, до ФДМУ передане майно Ростислава Швеця – колишнього проросійського священнослужителя. Це квартира в Сімферополі та 4 автівки: два Мерседеси, Тойота і Нісан.

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Нагадаємо:

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції до колишнього міністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника.

Раніше повідомлялось, що Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про стягнення в дохід України майна ексміністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника.

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21 березня Дмитра Табачника заочно засудили до 15 років тюрми. Суд визнав його визнали винним за трьома статтями ККУ: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, пособництво державі-агресору, порушення законів та звичаїв війни.

Економічна правда

ФДМУ майно санкції
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