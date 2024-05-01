Майно екс-міністра Табачника перейшло в управління ФДМУ
Майно проросійського екс-міністра освіти України Дмитра Табачника надійшло в управління Фонду державного майна України.
Про це повідомляє голова Фонду Віталій Коваль.
Мова йде про:
- Кошти у розмірі майже 144 тисячі доларів;
- 5 земельних ділянок та елітний будинок площею 672,7 квадратних метрів в смт Козин, Обухівського району Київської області;
- Пів квартири в Києві на вулиці Ярославів Вал:
- Право на компенсацію грошових активів у розмірі понад 40 млн грн.
- Право кредиторської вимоги на суму понад 191 тис. грн.
Крім того, рішенням Вищого антикорупційного суду, до ФДМУ передане майно Ростислава Швеця – колишнього проросійського священнослужителя. Це квартира в Сімферополі та 4 автівки: два Мерседеси, Тойота і Нісан.
Нагадаємо:
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції до колишнього міністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника.
Раніше повідомлялось, що Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про стягнення в дохід України майна ексміністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника.
21 березня Дмитра Табачника заочно засудили до 15 років тюрми. Суд визнав його визнали винним за трьома статтями ККУ: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, пособництво державі-агресору, порушення законів та звичаїв війни.
Економічна правда