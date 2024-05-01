Майно екс-міністра Табачника перейшло в управління ФДМУ

Майно проросійського екс-міністра освіти України Дмитра Табачника надійшло в управління Фонду державного майна України.

Про це повідомляє голова Фонду Віталій Коваль.

Мова йде про:

Кошти у розмірі майже 144 тисячі доларів;

5 земельних ділянок та елітний будинок площею 672,7 квадратних метрів в смт Козин, Обухівського району Київської області;

Пів квартири в Києві на вулиці Ярославів Вал:

Право на компенсацію грошових активів у розмірі понад 40 млн грн.

Право кредиторської вимоги на суму понад 191 тис. грн.

Крім того, рішенням Вищого антикорупційного суду, до ФДМУ передане майно Ростислава Швеця – колишнього проросійського священнослужителя. Це квартира в Сімферополі та 4 автівки: два Мерседеси, Тойота і Нісан.

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Нагадаємо:

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції до колишнього міністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника.

Раніше повідомлялось, що Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про стягнення в дохід України майна ексміністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника.

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