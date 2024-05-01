Google зробив ШІ-застосунок Gemini доступним у більшій кількості країн, серед них і Україна

Корпорація Google зробила доступними ключові функції Gemini для більшості мов і країн.

Про це йдеться у блозі Google Україна.

"Завдяки цьому оновленню люди в усьому світі зможуть використовувати можливості Gemini на своїх мобільних пристроях для написання текстів, планування, навчання та багато іншого.

Сьогодні ми розширюємо доступність мобільного додатка Gemini на нові мови та країни світу, щоб користувачі могли отримувати допомогу від Gemini навіть у дорозі. З Gemini на вашому телефоні можна використовувати текст, голос або зображення для отримання допомоги: сфотографуйте пробите колесо та попросіть інструкції з ремонту або отримайте допомогу в написанні листа подяки", - йдеться у повідомленні.

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За словами корпорації, це важливий перший крок у створенні помічника на базі штучного інтелекту - "такого, що розмовляє, мультимодальний і корисний".

"На Android: для того, щоб скористатися Gemini, вам потрібно активувати Google Асистент на своєму телефоні (натиснувши кнопку живлення, провівши пальцем по куту на деяких телефонах, сказавши "Hey Google" тощо) і прийняти запрошення спробувати Gemini.

Це забезпечить новий користувацький досвід, який пропонує легкий доступ до Gemini, а також контекстну довідку прямо на вашому екрані", - пояснили в компанії.

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В Україні ця функція поки що доступна англійською мовою для голосових запитів, проте українською можна вводити запити текстом.

Протягом наступних кількох тижнів Google надасть доступ до Gemini прямо з додатка Google для iOS.

"Просто торкніться перемикача Gemini та поспілкуйтеся з Gemini, щоб розкрити свій творчий потенціал, отримати допомогу в написанні публікацій у соцмережах і навіть спланувати вечірнє побачення прямо з програми Google. Поки ця функція працює в Україні, якщо в iOS обрано англійську мову у розділі "Мова та регіон", - додали в Google.

Компанія також розширює доступність функції Extensions (Розширення) для всіх мов і країн, які Gemini зараз підтримує, включно з українською.

Економічна правда