Новини 1 травня: Сенат США заборонив імпорту російського урану, торік українці відкрили кожен десятий бізнес у Польщі

Про українців в Польщі. Протягом 2023 року українці зареєстрували в Польщі 30 325 нових компаній, що склало 10% від загальної кількості зареєстрованих за цей період індивідуальних підприємців.

Про експорт. У квітні Україна експортувала рекордний обсяг продукції - понад 13 млн тонн, перевершивши показники лютого 2022 року. У грошовому вимірі експорт у квітні сягнув 3,3 млрд дол.

Про Raiffeisen Bank. Австрійська влада закликала Raiffeisen Bank International (РБІ) відмовитися від угоди, пов'язаної з Олегом Дерипаска, побоюючись негативної реакції з боку Сполучених Штатів.

Про продаж пального на Харківщині. ПАТ "Укрнафта" продовжило відпуск пального для жителів Харкова й області за спеціальною ціною до кінця травня 2024 року.

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Про декларування доходів. В Україні завершилася кампанія декларування доходів громадян за 2023 рік. Станом на 1 травня декларації подали понад 172 тис українців.

Про санкції. Сенат США проголосував за проєкт закону про заборону імпорту збагаченого урану з Росії та передав його на підпис президентові Байдену.

Ексклюзиви ЕП

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Узвар на експорт. Як українці перетворили напій із шкільної їдальні на суперфуд та експортують його в США

Як "бабусин напій", який українці традиційно готували вдома, закріпився на полицях магазинів та чому інші аналогічні виробництва провалилися? Кейс підприємства з Хмельниччини.

Хто зі світових корпорацій одночасно заробляє і в Росії, і в Україні

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