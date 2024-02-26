Россия "симметрично" ответит в случае конфискации ее зарубежных активов - Bloomberg

Россия даст "симметричный" ответ на любые действия США и их союзников, направленные на замороженные ее активов за рубежом.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на слова министра финансов РФ.

"У нас также не меньше замороженных активов, чем у Запада", — заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, пишет Bloomberg.

Он не уточнил, какие именно западные активы имел в виду, но, вероятно, речь шла о замороженных золотовалютных резервах России.

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Международные санкции, введенные после вторжения России в Украину в феврале 2022 года, заблокировали ряд активов за рубежом, включая около 300 миллиардов долларов, принадлежащих Центробанку РФ. Кампания политиков и активистов, которая направлена на то, чтобы забрать эти активы и передать средства Киеву, набирает обороты.

Россия заблокировала средства нерезидентов из стран, которые она считала "недружественными", на специальных счетах типа "С" после начала войны. По состоянию на начало ноября 2022 года на этих счетах находилось более 280 миллиардов рублей (3 миллиарда долларов).

С тех пор ЦБ РФ не раскрывает сумму замороженных активов, хотя в июне прошлого года российский "Интерфакс" сообщал, что к концу 2022 года эта сумма выросла до почти 600 миллиардов рублей (6,4 миллиарда долларов). Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила в феврале, что средства постепенно накапливаются на счетах "С", в основном за счет выплат дивидендов, купонов и погашения долга по облигациям, пишет агентство Bloomberg.

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Напомним:

Группа экспертов-юристов заявила, что конфискация замороженных активов Центробанка РФ не противоречит международному праву, учитывая масштабы вторжения России в Украину.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в 2024 году Украина имеет планы получить доступ к доходам от замороженных российских активов.