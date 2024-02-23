Новини 23 лютого: ЄС та США запровадили санкції проти РФ, Польща має намір ввести обмеження на українські продукти

Про кордон. У Польщі вранці 23 лютого на залізничному пункті пропуску "Дорогуськ" невідомі пошкодили ріпак в трьох зерновозах. Цей вантаж прямував транзитом через Польщу до німецького Гамбургу.

Про санкції ЄС. Євросоюз ухвалив 13-й пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли 106 фізичних та 88 юридичних осіб.

Про експорт. Польська влада має намір ввести обмеження на українські продукти, як цукор, м'ясо птиці, яйця, заморожена малина, яблучний сік, соняшникова та ріпакова олія. Таким чином планується замінити обмеження на зерно.

Про доходи РФ. Попри масштабні санкції на російську нафту, ЄС минулого року поповнив військову скарбницю Росії на 1 мільярд євро шляхом закупівель палива.

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Про санкції США. США запровадили експортні обмеження проти 93 компаній (63 з них - з Росії), зокрема, проти російських банків "Авангард", СПБ Банк, "Бистробанк", "Морський банк" та оператора російської платіжної системи "Мір".

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Перезавантаження не вдалося. Рада не підтримала реформу БЕБ у баченні уряду. Що далі?

Спроба влади провести реформу Бюро економічної безпеки провалилась. Формат її реалізації викликав питання як у міжнародних партнерів, так і у частини бізнесу.