У РФ виникли труднощі з продажем нафти Індії: заблоковано 9 мільйонів барелів

В Росії виникли труднощі з продажем ключового тихоокеанського сорту нафти Sokol до Індії, що може призвести до подальшого скорочення експорту на наступному тижні.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Індія, основний ринок збуту Sokol, вагається купувати російську нафту через страх санкцій США. Нафтопереробники азіатської країни побоюються потрапити під санкції й скаржаться, що ця нафта занадто дорога порівняно з альтернативними сортами.

"Хоча нещодавно дві партії були доставлені до Індії після більш ніж двомісячної перерви, труднощі Росії, схоже, ще далеко не закінчилися. Ще щонайменше 13 партій загальним обсягом близько 9 мільйонів барелів усе ще перебувають на суднах, які, зважаючи на все, нікуди не відправляться", – пише агентство.

Реклама:

Всі сім танкерів, що використовуються для експорту Sokol, завантажені, і жоден з них не може прийняти нові партії. Відсутність вільних суден перешкоджатиме експорту Sokol щонайменше протягом наступного тижня, а можливо, і довше.

Валова вартість російського експорту нафти знизилася другий тиждень, впавши до 1,55 мільярда доларів за тиждень до 18 лютого з 1,67 мільярда доларів тижнем раніше.

Нагадаємо:

Реклама:

Росія входить у третій рік війни з Україною з безпрецендентною кількістю грошей. Все завдяки рекордним продажам сирої нафти до Індії минулого року, які сягнули 37 мільярдів доларів США.

Переробка нафти в Росії продовжує падати, оскільки нафтопереробні заводи країни-агресора борються з наслідками атак українських безпілотників. Переробка впала до найнижчого з жовтня рівня.

Економічна правда