Переробка нафти в РФ впала до найнижчого з жовтня рівня через атаки українських безпілотників

Переробка нафти в Росії продовжує падати протягом останнього тижня, оскільки нафтопереробні заводи країни-агресора борються з наслідками атак українських безпілотників. Переробка впала до найнижчого з жовтня рівня.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Падіння обсягів переробки сягнуло майже 380 тисяч барелів на день порівняно з більшістю грудня – останнім місяцем перед тим, як Україна розпочала атаки по російських НПЗ.

За даними Bloomberg, у лютому середньодобові обсяги переробки нафти в Росії знизились до 5,21 млн барелів, що є найнижчим показником з початку жовтня.

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За даними джерела, знайомого з ситуацією в галузі, на другому тижні лютого нафтопереробні заводи переробляли 5,16 мільйона барелів нафти на день. Це на 94 тисячі барелів на день менше, ніж на попередньому тижні, згідно з розрахунками Bloomberg.

З початку року внаслідок українських атак було пошкоджено шість нафтопереробних заводів, що загалом становить близько 18% всієї переробної потужності Росії.

Нагадаємо:

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У ніч на 25 січня виникла пожежа на нафтопереробному заводі "Роснефти" в Туапсе, що у Краснодарському краї РФ. Місцеві жителі повідомляли про проліт кількох БПЛА. Їх бачили до та після загоряння на нафтобазі.

За даними джерел УП, нафтопереробний завод був атакований безпілотниками Служби безпеки.

Російські нафтопереробні компанії у січні зменшили виробництво на 4% порівняно з січнем минулого року. Найбільше падіння зафіксоване у "Роснєфті", чий завод у ніч проти 25 січня атакували українські дрони.

Економічна правда