В России возникли трудности с продажей ключевого тихоокеанского сорта нефти Sokol в Индию, что может привести к дальнейшему сокращению экспорта на следующей неделе.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Индия, основной рынок сбыта Sokol, колеблется покупать российскую нефть из-за страха санкций США. Нефтепереработчики азиатской страны опасаются попасть под санкции и жалуются, что эта нефть слишком дорогая по сравнению с альтернативными сортами.

"Хотя недавно две партии были доставлены в Индию после более чем двухмесячного перерыва, трудности России, похоже, еще далеко не закончились. Еще по меньшей мере 13 партий общим объемом около 9 миллионов баррелей все еще находятся на судах, которые, судя по всему, никуда не отправятся", - пишет агентство.

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Все семь танкеров, используемых для экспорта Sokol, загружены, и ни один из них не может принять новые партии. Отсутствие свободных судов будет препятствовать экспорту Sokol по меньшей мере в течение следующей недели, а возможно, и дольше.

Валовая стоимость российского экспорта нефти снизилась вторую неделю, упав до 1,55 миллиарда долларов за неделю до 18 февраля с 1,67 миллиарда долларов неделей ранее.

Напомним:

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Россия вступает в третий год войны с Украиной с беспрецедентным количеством денег. Все благодаря рекордным продажам сырой нефти в Индию в прошлом году, которые достигли 37 миллиардов долларов США.

Переработка нефти в России продолжает падать, поскольку нефтеперерабатывающие заводы страны-агрессора борются с последствиями атак украинских беспилотников. Переработка упала до самого низкого с октября уровня.

Экономическая правда