Росія заробила майже 40 мільярдів доларів завдяки продажу своєї нафти Індії – СNN
Росія входить у третій рік війни з Україною з безпрецендентною кількістю грошей. Все завдяки рекордним продажам сирої нафти до Індії минулого року, які сягнули 37 мільярдів доларів США.
Про це повідомляє СNN.
Згідно з аналізом Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), наданого CNN, Індія збільшила закупки російської нафти в понад 13 разів порівняно з довоєнним рівнем.
Хоча продажі російської нафти Індії не підпадають під санкції і є повністю законними, експерти вважають, що такий величезний обсяг поставок може здійснюватися за допомогою так званого "тіньового флоту" нафтових танкерів.
На початку лютого CNN стало свідком ймовірної операції складного ланцюга поставок біля грецького порту Гітіо. Два нафтовики – один великий, інший менший – пришвартувалися поруч для перевалки нафти з корабля на корабель. Такі перевантаження іноді здійснюються для приховування походження та кінцевого пункту призначення нафти.
Обидва танкери вирушили з Росії кілька тижнів тому. Один належить компанії з Індії, яку звинувачують у порушенні санкцій, а іншим раніше володіла фізична особа, що підпадає під окремі санкції США, згідно з даними фірми з моніторингу судноплавства Pole Star Global.
"Перевантаження іноді здійснюються законно, але їх також використовують як незаконну тактику для ухилення від санкцій", - сказав Девід Танненбаум з Pole Star Global.
За словами аналітиків, щотижня в Лаконській затоці Греції, зручному шляху до Суецького каналу та азіатських ринків, відбуваються десятки подібних перевантажень.
Нагадаємо:
У листопаді 2023 року Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти трьох юридичних осіб і заблокувало три нафтові танкери, які перевозили російську нафту в порушення встановленої стелі цін у 60 доларів за барель.
У грудні 2023 року Сполучені Штати перейшли до наступного етапу посилення санкцій проти російських нафтових доходів, спрямованих на недопущення обходу "стелі цін" на морське транспортування нафти з РФ.
Президент США Джо Байден підписав указ про економічні заходи проти іноземних фінансових установ, яких виявлять причетними до постачання в Росію підсанкційних військових товарів.
Загроза США накласти санкції на фінансові установи, що ведуть бізнес з Росією, призвела до сповільнення торгівлі між Туреччиною та РФ.
Економічна правда