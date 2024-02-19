Росія заробила майже 40 мільярдів доларів завдяки продажу своєї нафти Індії – СNN

Росія входить у третій рік війни з Україною з безпрецендентною кількістю грошей. Все завдяки рекордним продажам сирої нафти до Індії минулого року, які сягнули 37 мільярдів доларів США.

Про це повідомляє СNN.

Згідно з аналізом Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), наданого CNN, Індія збільшила закупки російської нафти в понад 13 разів порівняно з довоєнним рівнем.

Хоча продажі російської нафти Індії не підпадають під санкції і є повністю законними, експерти вважають, що такий величезний обсяг поставок може здійснюватися за допомогою так званого "тіньового флоту" нафтових танкерів.

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На початку лютого CNN стало свідком ймовірної операції складного ланцюга поставок біля грецького порту Гітіо. Два нафтовики – один великий, інший менший – пришвартувалися поруч для перевалки нафти з корабля на корабель. Такі перевантаження іноді здійснюються для приховування походження та кінцевого пункту призначення нафти.

Обидва танкери вирушили з Росії кілька тижнів тому. Один належить компанії з Індії, яку звинувачують у порушенні санкцій, а іншим раніше володіла фізична особа, що підпадає під окремі санкції США, згідно з даними фірми з моніторингу судноплавства Pole Star Global.

"Перевантаження іноді здійснюються законно, але їх також використовують як незаконну тактику для ухилення від санкцій", - сказав Девід Танненбаум з Pole Star Global.

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За словами аналітиків, щотижня в Лаконській затоці Греції, зручному шляху до Суецького каналу та азіатських ринків, відбуваються десятки подібних перевантажень.

Нагадаємо:

У листопаді 2023 року Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти трьох юридичних осіб і заблокувало три нафтові танкери, які перевозили російську нафту в порушення встановленої стелі цін у 60 доларів за барель.

У грудні 2023 року Сполучені Штати перейшли до наступного етапу посилення санкцій проти російських нафтових доходів, спрямованих на недопущення обходу "стелі цін" на морське транспортування нафти з РФ.

Президент США Джо Байден підписав указ про економічні заходи проти іноземних фінансових установ, яких виявлять причетними до постачання в Росію підсанкційних військових товарів.

Загроза США накласти санкції на фінансові установи, що ведуть бізнес з Росією, призвела до сповільнення торгівлі між Туреччиною та РФ.

Економічна правда