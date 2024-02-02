Виробництво в Європі скорочується через постійні коливання цін на газ

Постійні коливання цін на природний газ на європейському ринку обмежують бажання промислових компаній збільшити використання палива навіть після того, як найгірша енергетична криза в регіоні минула.

Про це повідомляє Bloomberg.

Агентство вказує, що передбачувана волатильність еталонного голландського газу — показник того, наскільки дорогі контракти на похідні інструменти — знизилася з початку року, сигналізуючи про те, що довіра до ринку зростає.

Тим не менш, він залишається значно вищим за докризовий рівень, оскільки коливання цін стали більш поширеними.

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З огляду на те, що літні контракти торгуються вищими, ніж на цю зиму, суттєве зростання промислового споживання, здається, залишається далеко.

Волатильність стала домінуючою рисою європейського ринку, оскільки він перетворюється на міжнародний центр торгівлі газом.

У свою чергу це означає, що регіон більше вразливий до глобальних ризиків постачання — від насильства на Близькому Сході до збоїв у виробництві зрідженого природного газу — навіть якщо він вважається відносно стабільним до кінця цієї зими.

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Останнім часом у промисловості спостерігаються деякі ознаки відновлення активності, але споживання газу все ще є історично низьким, оскільки очікується, що економічне відновлення Європи потребуватиме часу.

Ключові споживачі - від металургійної галузі до виробників хімікатів — виявляють небажання вести свій бізнес на повну потужність після того, як рекордне зростання цін на енергоносії під час кризи змусило їх стримати виробництво.

Попит на газ у ЄС був у 2023 році на 19% нижчим порівняно із середнім рівнем у 2019-2021 роках, причому скорочення споживання рівномірно розподілилися між енергетичним сектором, промисловістю та домогосподарствами.

Останні дані Independent Commodity Intelligence Services вказують на відскок у січні на 11% порівняно з тим самим місяцем минулого року, але це все ще на 14% нижче середнього показника за п’ять років за цей період.

Попит знижується низкою факторів, зокрема збільшенням виробництва відновлюваних джерел енергії та переважно м’якою зимою. Існує також невизначеність щодо нових глобальних потужностей СПГ, які запрацюють лише з 2025 року, і закінчення терміну дії російсько-української транзитної угоди в кінці року.

Економічна правда