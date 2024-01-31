Постачання газу до Китаю компенсувало РФ лише 11% втраченого ринку Європи

getty images

Зростання експорту російського газу до Китаю за підсумками 2023 року змогло компенсувати тільки 11% обсягів, які раніше "Газпром" постачав до ЄС.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на дані Центробанку РФ та аналітичного центру Bruegel.

Згідно з даними російського Центробанку минулого року обсяг постачань газу з Москви до КНР газопроводом "Сила Сибіру" збільшився до 23 млрд куб. м, або в 1,5 раза, водночас зростання постачань до КНР на 7 млрд куб. м лише частково компенсувало їхнє зменшення з Росії трубопроводами в Європу. У 2023 році "Газпром" знизив постачання до ЄС на 38 млрд куб. м, до 30 млрд куб. м.

У 2021 році "Газпром" експортував у далеке зарубіжжя 185 млрд куб. м газу. З них приблизно 10 млрд - до Китаю, а основний обсяг прямував до Європи - 145 млрд куб. м.

Реклама:

"Результатом саморуйнівної газової війни стало зниження постачань до Європи на 115 млрд куб. м, з яких Китай замістив лише 13 млрд. Утім, ці поставки і так би зросли разом із плановим збільшенням потужності "Сили Сибіру", – йдеться в повідомленні.

У 2024 році "Силою Сибіру" планується поставити 30 млрд куб. м газу, проте головна надія концерну – будівництво "Сили Сибіру - 2" потужністю 50 млрд куб. м на рік. Щоправда, його будівництво знаходиться під питанням, оскільки контракту поки що не підписано, і навіть якщо це станеться, будівництво триватиме кілька років.

Нагадаємо:

Реклама:

У Держдумі РФ забили на сполох, підрахувавши, що прогнозоване зростання збитків "Газпрому" до 2025 року сягне 1 трлн рублів.

Наприкінці вересня в "Газпромі" підбили підсумки першого півріччя 2023 року і заявили про історичний крах видобутку газу. Видобуток газу "Газпромом" здійснив рекордний у своїй історії обвал до 179,45 млрд кубометрів.

Жодного разу за три десятиліття своєї історії найбільша газова компанія світу не скорочувала виробництво настільки стрімко.

Чистий прибуток російського "Газпрому" в першій половині року склав 296 мільярдів рублів, що у 8 разів менше прибутку за перше півріччя 2022 року - 2,5 трильйона рублів.

За підсумками першого півріччя 2023 року газовий бізнес "Газпрому" став збитковим - вперше з часів пандемії і вдруге за останні 25 років.

Щоб "залатати" бюджет "Газпрому", російська влада готує рекордне за 11 років підвищення тарифів на газ для населення.