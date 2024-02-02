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"Газмережі" розподілятимуть газ на Тернопільщині

П'ятниця, 2 лютого 2024, 09:00 - Анастасія Жарикова

Компанія "Газмережі", яка входить до Групи Нафтогаз, отримала ліцензію на розподіл газу в Тернопільській області - компанія отримала майже 200 тисяч нових клієнтів.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України" у Telegram.

"Сьогодні Газмережі отримали ліцензію на розподіл газу ще в одній області – Тернопільській. Природний газ від національного оператора отримуватимуть більш ніж 197 тисяч родин і близько 2-х тисяч юридичних осіб. Тернопільська філія "Газмережі" відповідатиме за стабільну подачу енергоресурсу та належний стан газопроводів", - йдеться в повідомленні. 

В пресслужбі також додали, що за послуги розподілу газу, отримані з 1-го лютого 2024-го року, тернополянам слід сплачувати за новими реквізитами:

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  • отримувач: Тернопільська філія ТОВ "Газорозподільні мережі України"
  • код за ЄДРПОУ 45267535
  • МФО 338545
  • п/р UA893385450000026036300185643
  • Тарифи та особові рахунки для клієнтів залишаються незмінними.

Загалом в Україні тепер працює 20 філій "Газмережі", які сукупно обслуговують 8,2 млн клієнтів.

Економічна правда

Нафтогаз газ
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