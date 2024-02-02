Производство в Европе сокращается из-за постоянных колебаний цен на газ

Постоянные колебания цен на природный газ на европейском рынке ограничивают желание промышленных компаний увеличить использование топлива даже после того, как худший энергетический кризис в регионе миновал.

Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство указывает, что предполагаемая волатильность эталонного голландского газа - показатель того, насколько дороги контракты на производные инструменты - снизилась с начала года, сигнализируя о том, что доверие к рынку растет.

Тем не менее, он остается значительно выше докризисного уровня, поскольку колебания цен стали более распространенными.

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Учитывая, что летние контракты торгуются выше, чем на эту зиму, существенный рост промышленного потребления, кажется, остается далеко.

Волатильность стала доминирующей чертой европейского рынка, поскольку он превращается в международный центр торговли газом.

В свою очередь это означает, что регион больше уязвим к глобальным рискам поставок - от насилия на Ближнем Востоке до сбоев в производстве сжиженного природного газа - даже если он считается относительно стабильным до конца этой зимы.

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В последнее время в промышленности наблюдаются некоторые признаки восстановления активности, но потребление газа все еще является исторически низким, поскольку ожидается, что экономическое восстановление Европы потребует времени.

Ключевые потребители - от металлургической отрасли до производителей химикатов - проявляют нежелание вести свой бизнес на полную мощность после того, как рекордный рост цен на энергоносители во время кризиса заставил их сдержать производство.

Спрос на газ в ЕС был в 2023 году на 19% ниже по сравнению со средним уровнем в 2019-2021 годах, причем сокращение потребления равномерно распределились между энергетическим сектором, промышленностью и домохозяйствами.

Последние данные Independent Commodity Intelligence Services указывают на отскок в январе на 11% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, но это все еще на 14% ниже среднего показателя за пять лет за этот период.

Спрос снижается рядом факторов, в частности увеличением производства возобновляемых источников энергии и преимущественно мягкой зимой. Существует также неопределенность относительно новых глобальных мощностей СПГ, которые заработают только с 2025 года, и окончания срока действия российско-украинского транзитного соглашения в конце года.

Экономическая правда