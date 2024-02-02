Производство в Европе сокращается из-за постоянных колебаний цен на газ
Постоянные колебания цен на природный газ на европейском рынке ограничивают желание промышленных компаний увеличить использование топлива даже после того, как худший энергетический кризис в регионе миновал.
Об этом сообщает Bloomberg.
Агентство указывает, что предполагаемая волатильность эталонного голландского газа - показатель того, насколько дороги контракты на производные инструменты - снизилась с начала года, сигнализируя о том, что доверие к рынку растет.
Тем не менее, он остается значительно выше докризисного уровня, поскольку колебания цен стали более распространенными.
Учитывая, что летние контракты торгуются выше, чем на эту зиму, существенный рост промышленного потребления, кажется, остается далеко.
Волатильность стала доминирующей чертой европейского рынка, поскольку он превращается в международный центр торговли газом.
В свою очередь это означает, что регион больше уязвим к глобальным рискам поставок - от насилия на Ближнем Востоке до сбоев в производстве сжиженного природного газа - даже если он считается относительно стабильным до конца этой зимы.
В последнее время в промышленности наблюдаются некоторые признаки восстановления активности, но потребление газа все еще является исторически низким, поскольку ожидается, что экономическое восстановление Европы потребует времени.
Ключевые потребители - от металлургической отрасли до производителей химикатов - проявляют нежелание вести свой бизнес на полную мощность после того, как рекордный рост цен на энергоносители во время кризиса заставил их сдержать производство.
Спрос на газ в ЕС был в 2023 году на 19% ниже по сравнению со средним уровнем в 2019-2021 годах, причем сокращение потребления равномерно распределились между энергетическим сектором, промышленностью и домохозяйствами.
Последние данные Independent Commodity Intelligence Services указывают на отскок в январе на 11% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, но это все еще на 14% ниже среднего показателя за пять лет за этот период.
Спрос снижается рядом факторов, в частности увеличением производства возобновляемых источников энергии и преимущественно мягкой зимой. Существует также неопределенность относительно новых глобальных мощностей СПГ, которые заработают только с 2025 года, и окончания срока действия российско-украинского транзитного соглашения в конце года.
Экономическая правда