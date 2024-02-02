Росіяни на Дніпропетровщині пошкодили одну з підстанцій "Укренерго" 

Внаслідок масованої атаки росіян дронами-камікадзе в ніч на 2 лютого пошкоджено одну з підстанцій НЕК "Укренерго", у Кривому Розі знеструмлені побутові та промислові споживачі.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

​"В ніч на 2 лютого РФ здійснила новий масований дроновий удар по південним та центральним областям України. На жаль, є пошкодження на одній з підстанцій "Укренерго". У місті Кривий Ріг знеструмлені побутові та промислові споживачі", – йдеться в повідомленні.

Додається, що фахівці "Укренерго" та ДСНС оглядають обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться одразу після закінчення огляду.

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Нагадаємо:

​​У ніч на 30 січня РФ здійснила масовану атаку дронами-камікадзе, внаслідок чого пошкоджено обладнання на одній з підстанцій "Укренерго" в центральному регіоні.

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