Россияне на Днепропетровщине повредили одну из подстанций "Укрэнерго"

В результате массированной атаки россиян дронами-камикадзе в ночь на 2 февраля повреждена одна из подстанций НЭК "Укрэнерго", в Кривом Роге обесточены бытовые и промышленные потребители.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В ночь на 2 февраля РФ осуществила новый массированный дроновой удар по южным и центральным областям Украины. К сожалению, есть повреждения на одной из подстанций "Укрэнерго". В городе Кривой Рог обесточены бытовые и промышленные потребители", - говорится в сообщении.

Добавляется, что специалисты "Укрэнерго" и ГСЧС осматривают оборудование. Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу после окончания осмотра.

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Напомним:

В ночь на 30 января РФ осуществила массированную атаку дронами-камикадзе, в результате чего повреждено оборудование на одной из подстанций "Укрэнерго" в центральном регионе.