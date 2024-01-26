USAID передало "Укренерго" два високовольтних трансформатори

фото: укренерго

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало НЕК "Укренерго" два високовольтних автотрансформатори та закупило й передасть ще 16.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго" у Facebook.

"Закупівля і доставка цього обладнання профінансована урядом Сполучених Штатів через USAID та реалізована в рамках USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ)", - йдеться у повідомленні.

Нове обладнання вже працює на об’єктах "Укренерго" в регіонах, які найбільше постраждали від масованих ракетних атак минулої зими, додали в компанії.

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Зазначається, що два нові автотрансформатори - це перший етап проєкту з гуманітарної допомоги, в рамках якого USAID закупило і передасть "Укренерго" ще 16 автотрансформаторів.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну USAID передало "Укренерго" обладнання та засобів індивідуального захисту на суму близько 10 млн доларів.

Економічна правда

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