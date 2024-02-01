Ворожі обстріли знеструмили 70 тисяч споживачів у Херсоні та 8 населених пунктів області
Станом на ранок 1 лютого через нічні обстріли знеструмлені споживачі у Херсоні та Херсонській області.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Вночі російські масовані обстріли завдали значних пошкоджень обладнанню "Херсонобленерго". У Херсоні знеструмлено понад 69 тисяч споживачів та тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Також після нічних обстрілів по області знеструмлено 8 населених пунктів – понад 3,8 тис. споживачів.
Нові пошкодження через осбтріли зафіксували в мережах Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської, Харківської областей.
"Загалом через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишаються 359 населених пунктів. З технологічних причин є знеструмлення в Дніпропетровській та Сумській областях", - додали в компанії.
Водночас електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Виникнення дефіциту в енергосистемі не прогнозується.
Протягом доби на теплових електростанціях в аварійний та поточний ремонт вийшли 3 енергоблоки.
Імпорт електроенергії здійснюється в ранкові та вечірні години з Польщі та в вечірні зі Словаччини.
Економічна правда