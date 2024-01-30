Внаслідок нічної атаки РФ пошкоджено обладнання на одній з підстанцій "Укренерго" 

​​У ніч на 30 січня РФ здійснила масовану атаку дронами-камікадзе, внаслідок чого пошкоджено обладнання на одній з підстанцій "Укренерго" в центральному регіоні.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що наразі триває заживлення промислових споживачів за резервними схемами. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу після відбою тривоги.

Пошкоджене обладнання планується якнайшвидше замінити новим із аварійного запасу, створеного компанією.

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В міністерстві енергетики повідомили, що через пошкодження підстанції знеструмлено місцеве підприємство (порушено технологічний процес).

Також у результаті обстрілу ушкоджено мережі у Семенівській громаді на Чернігівщині, без напруги залишились понад 800 споживачів у шести населених пунктах.

Через бойові дії у м. Костянтинівка знеструмлено обладнання оператора системи розподілу, відключилась підстанція і побутові споживачі.

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Загалом виникнення дефіциту в енергосистемі не прогнозується. Електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів.

Крім того, планується включення в роботу після ремонту 1 блоку на ТЕС.

В "Укренерго" додають, що імпорт електроенергії здійснюється в ранкові та вечірні години зі Словаччини, Румунії та Молдови. Загальний обсяг 4 743 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 830 МВт. Натомість експорт сьогодні відсутній.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що один корпус ТЕС виведено в аварійний ремонт. Три блоки і один корпус теплової генерації тримаються в резерві на випадок потреби.