Експортні вантажоперевезення залізницею в січні перевищили внутрішні

"Укрзалізниця" в січні 2024 року зафіксувала рекордні показники перевезення вантажів у експортному напрямку. Так, за оперативними даними, перевезено в експортному сполученні 7,5 млн тонн вантажів.

Про це повідомили в пресслужбі УЗ.

Там уточнили, що січневі показники 2024 року на 45% більші за січневі 2023 року та на чверть більше листопада минулого року, який став рекордним за загальним обсягом вантажоперевезень з початку повномасштабного вторгнення.

Загалом у минулому місяці перевезено 14,1 млн тонн вантажів, що більше аналогічного періоду 2023 року на 25%. Також це на рівні листопада 2023 року.

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"Чергові позитивні результати у вантажній роботі. Загалом у січні, який історично вважається місяцем максимального спаду вантажоперевезень, показали результати на рівні рекордного з початку повномасштабного вторгнення листопада 2023 року. Зокрема, таких результатів вдалося досягти завдяки ефективній роботі українського морського коридору. У січні маємо рекордні показники перевезення вантажів на експорт, які в загальній структурі січневих перевезень становлять 53%. Найбільше було перевезено на експорт зернових вантажів", – розповіли в УЗ.

Так, на експорт перевезено 3,4 млн тонн зернових, що на 12,2% більше січня 2023 року. Залізної та марганцевої руди на експорт перевезено майже 3 млн тонн, що у 2,6 раза більше січня 2023 року.

У внутрішньому сполученні в січні 2024 року перевезено 5,6 млн тонн, що на 2,7% більше січня. Імпортні перевезення вантажів залізницею в січні 2024 року зросли на 65,2% до січня 2023 року та становлять 921 тис тонн.

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Через припортові станції в січні було загалом перевезено 4,8 млн тонн вантажів, що вдвічі більше січня 2023 року, через сухопутні переходи – 2,7 млн тонн, це дорівнює показнику січня 2023 року. Зернових вантажів через припортові станції було перевезено 2,7 млн тонн (+28,7% до січня 2023 року), через сухопутні переходи – 699,1 тис. тонн (на 27,5% менше січня 2023 року).

Лідером у загальній структурі перевезень стали:

зернові – 3,9 млн тонн (+10,2% до січня 2023 року);

залізна та марганцева руда – 3,7 млн тонн (+2,3 раза до січня 2023 року);

кам’яне вугілля – 2,3 млн тонн (+13% до січня 2023 року).

В "Укрзалізниці" нагадали, що впродовж 2023 року залізничним транспортом у всіх видах сполучень перевезено 148,4 млн тонн вантажів.

Економічна правда