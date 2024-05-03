Apple заявила про найбільший зворотний викуп акцій компанії

Apple санкціонувала зворотний викуп акцій на суму 110 мільярдів доларів, що на 22% більше, ніж торішній дозвіл у 90 мільярдів доларів.

Про це повідомляє CNBC.

За даними аналітичної компанії Birinyi Associates, це найбільший зворотний викуп акцій в історії. Зворотній викуп акцій означає, що емітент викуповує власні цінні папери (ЦП) у поточних власників.

Зазначається, що компанія оголосила про зворотний викуп акцій на тлі падіння загальних продажів її продукції на 4%.

Реклама:

У компанії зазначили, що продажі iPhone впали майже на 10% - до 45,96 мільярда доларів США, що свідчить про низький попит на поточне покоління смартфонів, які були випущені у вересні торік.

Продажі ноутбуків Mac зросли на 4% - до 7,45 мільярда доларів.

Продажі інших товарів, як Apple Watch і навушників AirPods, впали на 10% порівняно з минулим роком - до 7,9 мільярда доларів.

Реклама:

Нагадаємо:

Alphabet у 2022 році заплатила Apple $20 мільярдів за те, що Google був основним пошуковиком у браузері Safari.

Акції Apple в останні місяці відставали від інших великих технологічних компаній, впавши більш ніж на 10% з початку року на тлі побоювань щодо повільного розгортання послуг штучного інтелекту і відродження Huawei.