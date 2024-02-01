Экспортные грузоперевозки по железной дороге в январе превысили внутренние

"Укрзализныця" в январе 2024 года зафиксировала рекордные показатели перевозки грузов в экспортном направлении. Так, по оперативным данным, перевезено в экспортном сообщении 7,5 млн тонн грузов.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Там уточнили, что январские показатели 2024 года на 45% больше, чем в январе 2023 года и на четверть больше ноября прошлого года, который стал рекордным по общему объему грузоперевозок с начала полномасштабного вторжения.

Всего в прошлом месяце перевезено 14,1 млн тонн грузов, что больше аналогичного периода 2023 года на 25%. Это также на уровне ноября 2023 года.

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"Очередные положительные результаты в грузовой работе. В январе, который исторически считается месяцем максимального спада грузоперевозок, показали результаты на уровне рекордного с начала полномасштабного вторжения ноября 2023 года. В частности, таких результатов удалось добиться благодаря эффективной работе украинского морского коридора. В январе есть рекордные показатели перевозки грузов на экспорт, которые в общей структуре январских перевозок составляют 53%. Больше всего было перевезено на экспорт зерновых грузов", – рассказали в УЗ.

Так, на экспорт перевезено 3,4 млн тонн зерновых, что на 12,2% больше января 2023 года. Железной и марганцевой руды на экспорт перевезено почти 3 млн тонн, что в 2,6 раза больше января 2023 года.

Во внутреннем сообщении в январе 2024 года перевезено 5,6 млн тонн, что на 2,7% больше января. Импортные перевозки грузов по железной дороге в январе 2024 года выросли на 65,2% к январю 2023 года и составляют 921 тыс тонн.

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Через портовые станции в январе было в общей сложности перевезено 4,8 млн тонн грузов, что вдвое больше января 2023 года, через сухопутные переходы – 2,7 млн тонн, это равно показателю января 2023 года. Зерновых грузов через припортовые станции было перевезено 2,7 млн тонн (+28,7% к январю 2023 года), через сухопутные переходы – 699,1 тыс тонн (на 27,5% меньше января 2023 года).

Лидером в общей структуре перевозок стали:

зерновые – 3,9 млн тонн (+10,2% к январю 2023 года);

железная и марганцевая руда – 3,7 млн. тонн (+2,3 раза к январю 2023 года);

каменный уголь – 2,3 млн тонн (+13% к январю 2023 года).

В "Укрзализныце" напомнили, что на протяжении 2023 года железнодорожным транспортом во всех видах сообщений перевезено 148,4 млн тонн грузов.

Экономическая правда