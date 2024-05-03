Захист від ударів і підготовка до опалювального сезону: Зеленський озвучив завдання для енергетики 

В енергетичній сфері України необхідно поєднати два процеси – захист енергетики від ударів та підготовку до наступного опалювального сезону.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив Володимир Зеленський, розповідаючи про підсумки засідання Ставки.

"Пройшлися сьогодні й питаннями захисту нашої енергетики – конкретних обʼєктів від конкретних загроз. Зараз треба поєднати два процеси: захист енергетики від ударів у цей час та забезпечення наших людей електрикою, а також уже час починати підготовку й до наступного опалювального сезону", – наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що потрібно "зробити максимум для захисту життя".

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"Завдання очевидне: маємо зробити максимум для захисту життя, і кожен аспект цієї роботи – від ППО та РЕБ на об’єктах до необхідних будівництв і постачання – усе це персональна відповідальність кожного, хто залучений до роботи. Від уряду та Повітряних сил до енергокомпаній та місцевих служб", – наголосив глава держави.

Економічна правда