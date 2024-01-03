Нацстратегія доходів: Мінфін обіцяє нічого не змінювати до формування довіри до фіскальних органів

Міністерство фінансів не вноситиме зміни до податкового режиму до формування довіри до фіскальних органів з боку платників податків.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час ініційованої Центром економічної стратегії дискусії щодо Національної стратегії доходів (НСД).

Міністр підкреслив, що затверджена Нацстратегія є запрошенням бізнесу до діалогу і може бути згодом змінена.

"Без довіри фіскальним органам будь-які заходи податкової політики не спрацюють", - пояснив свою позицію міністр.

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Зокрема, можуть бути відкладені передбачувані дати впровадження податкових нововведень, якщо на початку 2025 року рівень довіри до безпеки персональних даних, до інформаційних систем ДПС залишатиметься низьким.

"Ми принципово не будемо цього робити (змінювати податкову політику, - ред.), поки ми не завершимо перший етап", - наголосив міністр.

За його словами, перший етап передбачає "максимальне підвищення" ефективності фіскальних органів, доброчесності, антикорупційності, взаємодії з платниками податків на прийнятних умовах, які передбачають добровільну сплату податків і багато інших комплексних заходів.

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Марченко виділив деперсоніфікацію в роботі з платниками податків.

Зокрема, згідно зі стратегією, податкова служба не зможе безпосередньо взаємодіяти з платниками до того моменту, доки не буде виявлено певних ризиків, з якими знадобиться більш детальна робота в цій системі.

"Компонент безпеки, зокрема захист персональних даних, є основоположним елементом цієї стратегії: до того моменту, доки не буде впроваджено захист і безпеку даних і деперсоніфікацію роботи фіскальних органів із даними, жодних заходів щодо спрощеної системи або податку на доходи фізичних осіб, інших заходів податкової політики ми впроваджувати не будемо", - запевнив Марченко.

Марченко додав, що рішення щодо імплементації нових заходів або калібрування чинної стратегії ухвалюватимуть лише після опитування платників податків.

Нагадуємо:

Днями Міністерство фінансів опублікувало Національну стратегію доходів - документ, який визначатиме податкову та митну політику до 2030 року.

Серед найсуттєвіших пропонованих кроків - зміна філософії адміністрування податків, перегляд спрощеної системи оподаткування, прогресивна шкала ПДФО, зміни в оподаткуванні прибутку, та широкий перегляд пільг.