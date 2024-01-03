Нацстратегия доходов: Минфин обещает ничего не менять до формирования доверия к фискальным органам

Министерство финансов не будет вносить изменения в налоговый режим до формирования доверия к фискальным органам со стороны налогоплательщиков.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время инициированной Центром экономической стратегии дискуссии по поводу Национальной стратегии доходов (НСД).

Министр подчеркнул, что утвержденная Нацстратегия является приглашением бизнеса к диалогу и может быть впоследствии изменена.

"Без доверия фискальным органам любые меры налоговой политики не сработают", - пояснил свою позицию министр.

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В частности, могут быть отложены предполагаемые даты внедрения налоговых новшеств, если в начале 2025 года уровень доверия к безопасности персональных данных, к информационным системам ГНС будет оставаться низким.

"Мы принципиально не будем этого делать (менять налоговую политику, - ред.), пока мы не завершим первый этап", – подчеркнул министр.

По его словам, первый этап предусматривает "максимальное повышение" эффективности фискальных органов, добропорядочности, антикоррупционности, взаимодействия с плательщиками налогов на приемлемых условиях, предусматривающих добровольную уплату налогов и много других комплексных мер.

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Марченко выделил деперсонификацию в работе с налогоплательщиками.

В частности, согласно стратегии, налоговая служба не сможет напрямую взаимодействовать с плательщиками до того момента, пока не будут обнаружены определенные риски, с которыми потребуется более детальная работа в этой системе.

"Компонент безопасности, в том числе защита персональных данных, является основоположным элементом этой стратегии: до того момента, пока не будут внедрены защита и безопасность данных и деперсонификация работы фискальных органов с данными, никаких мер касательно упрощенной системы или налога на доходы физических лиц, других мер налоговой политики мы внедрять не будем", - заверил Марченко.

Марченко добавил, что решения касательно имплементации новых мер или калибровки действующей стратегии будет приниматься лишь после опроса налогоплательщиков.

Напоминаем:

На днях Министерство финансов опубликовало Национальную стратегию доходов - документ, который будет определять налоговую и таможенную политику до 2030 года.

Среди самых существенных предлагаемых шагов - изменение философии администрирования налогов, пересмотр упрощенной системы налогообложения, прогрессивная шкала НДФЛ, изменения в налогообложении прибыли, и широкий пересмотр льгот.