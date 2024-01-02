Влада розглядає новий підхід до бронювання: військовозобов'язані матимуть сплачувати мінімум ПДФО

Офіс президента, Кабінет Міністрів та народні депутати розглядають оновлення механізму мобілізації, яке полягатиме в бронюванні військовозобов’язаних, які сплачують податки.

Про це йдеться у статті Forbes.

Оновлення механізму бронювання почали розглядати після подачі до Верховної Ради законопроєкту про вдосконалення мобілізації.

Наразі бронювання доступно лише працівникам підприємств зі статусом "критично важливих". Додатковий критерій, який розглядає влада, - обсяг сплачених до бюджету податків на доходи фізичних осіб з офіційної зарплати чи доходу.

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Наявність цієї ідеї у подібному форматі на умовах анонімності також підтвердили чотири співрозмовники Forbes з двох фракцій у Верховній Раді та консультант ОП.

Остаточного концепту та чорновика документу, у якому б описувався новий підхід, ще немає. Серед варіантів розглядалося ухвалення нових правил уже на засіданні Кабміну 29 грудня, а саме внесення змін зміни до постанови уряду №76, яка встановлює підхід до бронювання. Однак від такого підходу відмовились і тепер, ймовірно, пропозицію розглядатиме Рада.

Один зі співрозмовників видання розповів, які цифри обговорювали на нададі в Мінцифри 28 грудня.

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За його словами, автоматичне бронювання від мобілізації у разі, якщо фізособи сплачують мінімально визначену суму ПДФО на місяць - поки йдеться про 6000 грн на місяць, що відповідає близько 33 400 грн окладу (26 900 грн зарплати на руки, оскільки найманий працівник також сплачує 1,5% військового збору). Ще 22% від розміру окладу має сплатити роботодавець у якості єдиного соціального внеску.

Також звучала пропозиція – поріг офіційної зарплати (оклад) від 35 000 грн, що майже відповідає першому варіанту. Третій параметр: на бронювання може розраховувати співробітник, за якого роботодавець платить близько 14 500 грн ЄСВ (відповідає окладу 66 000 грн).

Принцип може бути розповсюджений на ФОП (чіткі критерії для цієї групи поки невідомі).

Для спеціального податкового режиму "Дія.City" для IT-індустрії йдеться про мінімальний поріг зарплати в еквіваленті 3200 дол.

"Бронювання здійснюється через синхронізацію державних реєстрів. Йдеться про "Оберіг" (зареєстровані військовозобовʼязані) та інформацію про сплату податків. Якщо військовозобовʼязаний сплачує ПДФО у потрібному обсязі і в нього все в порядку з документами, у "Оберіг" генерується QR-код про бронювання. Він діє 45 днів", - йдеться в статті.

Для того щоб нова система запрацювала, потрібно ухвалити мобілізаційний закон, привести до ладу реєстри та змінити низку законодавчих норм. Зокрема, внести зміни до Податкового кодексу, оскільки зараз звітність за ПДФО подається до Податкової служби раз на квартал, а не раз на місяць.