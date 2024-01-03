Податки грального бізнесу за 2023 рік перевищили обсяг за 2022 у 14 разів

Гральний бізнес сплатив 10,4 мільярда гривень податків за 2023 рік.

Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк.

Депутат зазначає, що загальна сума є в 51 раз більшою, ніж у 2021-му. А також у 14 разів більше ніж в 2022 році.

Нагадуємо:

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За оцінками Національного банку, місячний обіг грального бізнесу в Україні складає 12-15 млрд гривень.

Президент Володимир Зеленський на початку лютого 2023 року підписав закон щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.