Податки грального бізнесу за 2023 рік перевищили обсяг за 2022 у 14 разів
Середа, 3 січня 2024, 15:10 -
Гральний бізнес сплатив 10,4 мільярда гривень податків за 2023 рік.
Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк.
Депутат зазначає, що загальна сума є в 51 раз більшою, ніж у 2021-му. А також у 14 разів більше ніж в 2022 році.
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За оцінками Національного банку, місячний обіг грального бізнесу в Україні складає 12-15 млрд гривень.
Президент Володимир Зеленський на початку лютого 2023 року підписав закон щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.
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