Завдяки схемі з "продажу" україномовного контенту бюджет торік не отримав 1,3 мільярда ПДВ - БЕБ

У 2023 році компанії, користуючись пільгою на поширення україномовного контенту, не сплатили 1,3 млрд грн податку на додану вартість, 176 млн грн з них не сплатили підприємства, яким не властива реалізація паперових, електронних книг чи іншого контенту.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

"Тільки 21% компаній, що скористалися пільгою, мають відповідний основний КВЕД. Тобто займаються діяльністю пов’язаною з розповсюдженням подібної продукції", - додали в Бюро.

До неосновних КВЕДів належатьть: інформація та телекомунікації - 20%, переробна промисловість - 17%, оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів i мотоциклiв-15%.

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Найбільшу частку підприємств, що використовували пільгу під час продажу україномовного контенту, становлять ритейлери побутової техніки, продуктові супермаркети та дистрибуційно-логістичні компанії.

Вказану пільгу було запроваджено для стимулювання популяризації україномовного контенту. У 2022 році Закон України "Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання україномовних аудіокниг" було ухвалено.

"Однак на практиці, через недосконалість згадуваних законодавчих норм, окремі підприємства розпочали використовувати пільгу задля ухилення від сплати податків", - резюмували в БЕБ.

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Нагадуємо:

Три великі мережі побутової техніки в Україні можуть отримати багатомільйонні штрафи та проблеми з правоохоронними органами через схему із заниженням оподаткування, яка ймовірно реалізувалася із застосуванням пільгового режиму продажу україномовних аудіокнижок.