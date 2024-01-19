Котеджі біля Київської ГЕС: деталі справи, за якою затримали бізнесмена Мазепу

Ігор Мазепа фото: ЕП

ДБР затримало бізнесмена Ігоря Мазепу у справі незаконної приватизації земельних ділянок на Київщині - у матеріалах справи Мазепа вказаний "замовником заволодіння ділянками".

Про це стало відомо з документів, які є в розпорядженні ЕП.

Так, предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні є "встановлення обставин протиправної передачі у приватну власність для ведення індивідуального садівництва земельних ділянок, на яких розміщені гідротехнічні споруди Київської ГЕС стратегічного значення".

Провадження відкрили у квітні 2014 року (внесено до реєстру досудових розслідувань 22 квітня 2014 року) за фактом зловживання Держгеокадастру, Держлісагентства та Держводагентства.

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Як йдеться у матеріалах ДБР, посадовці сприяли незаконній передачі у приватну власність земель водного і лісового фонду - території гребня лівобережної захисної греблі "Каскаду Київських ГЕС і ГАЕС" вздовж Дніпра між селищами Хотянівка і Лебедівка Київської області.

У документах, які є у розпорядженні ЕП, йдеться, шо протягом 2012-2021 років органи місцевого самоврядування та держвлади у Київській області прийняли низку рішень про виділення у приватну власність земельних ділянок "за рахунок територій, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС".

"За такої шахрайської схеми відбулось заволодіння земельними ділянками, на яуких побудовано котеджні містечка елітної нерухомості Riviera Village, KyivSea, Shelest, GoldFish, Good River, Googlife Park, загальною площею понад 300 га", - йдеться у матеріалах.

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Як раніше писала ЕП, у сфері нерухомості Мазепа є власником заміського комплексу Shelest та девелопером котеджного містечка Goodlife park.

У документах також йдеться, що "замовником заволодіння земельними ділянками" був Ігор Мазепа, який "заздалегідь організував довірених йому осіб для виконання злочинних дій у складі злочинної організації".

Також зазначається, що під час досудового розслідування "виникла необхідність у відшуканні та вилученні оригіналів документів", копій паспортів, листування та мобільних телефонів

"Необхідність обшуку" автомобіля Mercedez-Benz виникла "з метою перевірки фактів протиправного заволодіння земельними ділянками".

У документах вказується ч.3 ст. 233 КПК України, за якою слідчий, прокурор, дізнавач має право до встановлення ухвали судді "увійти до житла чи іншого володіння ососби" лише у невідкладних випадках, "пов'язаних із врятуванням життя людей чи майна, чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні правопорушення".

Напередодні адвокати Мазепи заявляли, що під час обшуків силовики вибили двері бізнес-центру, і що обшуки проводились без ухвали суду.

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Нагадуємо:

Державне бюро розслідувань затримало 18 січня українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.

Згодом адвокати затриманого співробітниками ДБР на українсько-польському кордоні бізнесмена Ігоря Мазепи заявили, що він прямував на Всесвітній економічний форум у Давосі.

Зранку 19 січня в ДБР підтвердили затримання Мазепи.

Concorde Capital Ігоря Мазепи займається інвестиційними та брокерськими послугами, а також реструктуризацією боргів.

Компанія володіє 21,5% в медичній мережі "Добробут", стартапом з продажу сільгоспземель KupiPay, заводом "Хайдельбергцемент Україна", компанією "Центр "Сонячне ремесло" з видобутку бурштину, часткою в платформі MakeUp, має ліцензію на видобуток газу на Львівщині.

У сфері нерухомості Мазепа є власником заміського комплексу Shelest та девелопером котеджного містечка Goodlife park.

Економічна правда