Затриманий на кордоні бізнесмен Мазепа їхав на економічний форум у Давосі - адвокати
Адвокати затриманого співробітниками ДБР на українсько-польському кордоні бізнесмена Ігоря Мазепи заявили, що він прямував на Всесвітній економічний форум у Давосі.
Про це адвокати бізнесмена повідомили в коментарі ЕП.
Юристи засновника Concorde Capital наголосили, що він неодноразово перетинав кордон у справах, повʼязаних з волонтерською та інвестиційною діяльністю і щоразу повертався.
"Про цей його виїзд він повідомив слідчих та правоохоронні органи, оскільки мав відвідати Всесвітній економічний форум в Давосі. І це стало приводом для затримання його без ухвали суду", - йдеться в коментарі.
Затримання Мазепи адвокати пов’язують з позицією бізнесмена стосовно тиску силовиків на бізнес.
Нагадуємо:
Державне бюро розслідувань 18 січня затримало українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.