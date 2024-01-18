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Затриманий на кордоні бізнесмен Мазепа їхав на економічний форум у Давосі - адвокати

Четвер, 18 січня 2024, 20:53 - Анастасія Жарикова

Адвокати затриманого співробітниками ДБР на українсько-польському кордоні бізнесмена Ігоря Мазепи заявили, що він прямував на Всесвітній економічний форум у Давосі.

Про це адвокати бізнесмена повідомили в коментарі ЕП.

Юристи засновника Concorde Capital наголосили, що він неодноразово перетинав кордон у справах, повʼязаних з волонтерською та інвестиційною діяльністю і щоразу повертався. 

"Про цей його виїзд він повідомив слідчих та правоохоронні органи, оскільки мав відвідати Всесвітній економічний форум в Давосі. І це стало приводом для затримання його без ухвали суду", - йдеться в коментарі.

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Затримання Мазепи адвокати пов’язують з позицією бізнесмена стосовно тиску силовиків на бізнес.

Нагадуємо:

Державне бюро розслідувань 18 січня затримало українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.

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Економічна правда
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