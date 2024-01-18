ДБР затримало бізнесмена Мазепу під час перетину кордону - джерело

Ігор Мазепа ЕП

Державне бюро розслідувань затримало 18 січня українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.

Про це ЕП повідомило джерело в правоохоронних органах.

За даними співрозмовника, у справі проти Мазепи присутній російський слід, але деталі наразі невідомі.

Видання NV з посиланням на власні джерела зазначає, що ДБР проводить обшуки в офісі Concorde Capital. А справа пов’язана із отриманням права на землю для будівництва котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park у Вишгородському районі на Київщині.

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КМ Goodlife Park побудоване у 2013 році, має площу 40 га, яхт-клуб, міні-готель, ресторан, дитячий парк, спортивні майданчики та фітнес-центр.

Оновлено.

Адвокати бізнесмена в коментарі ЕП заявили, що під час обшуків силовики вибили двері бізнес-центру.

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"При цьому, обшуки в компанії проводяться без ухвали суду, забирають всі документи, які не стосуються справи, а пов‘язані з усіма напрямками бізнес-активності Ігоря Мазепи. Вилучено особисті речі співробітників, які працюють в інших проєктах", - йдеться в коментарі.

Паралельно з цим на переході "Шегині" відбулось затримання Ігоря Мазепи. Адвокати бізнесмена наголошують, що їхній клієнт часто виїжджав за кордон у робочих відрядженнях.

"Силовики без ухвали суду провели обшук автомобіля. Так само й інші слідчі дії було проведено без допуску до них адвоката, хоча останній прибув на місце подій. Також проводяться обшуки в помешканнях співробітників компанії, і також без ухвали суду. Вилучаються особисті речі, гроші", - додали в коментарі.

Також юристи підтвердили, що саме кримінальне провадження стосується зведення нерухомості (котеджних містечок) ще у 2013 році.

"Ми повʼязуємо такі дії ДБР з позицією Ігоря Мазепи стосовно тиску силовиків на бізнес, зокрема у корпоративному спорі щодо Майницького родовища за участю інвест-банкіра", - резюмували адвокати.

Згодом адвокати затриманого співробітниками ДБР на українсько-польському кордоні бізнесмена Ігоря Мазепи заявили, що він прямував на Всесвітній економічний форум у Давосі.

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Нагадуємо:

Concorde Capital Ігоря Мазепи займається інвестиційними та брокерськими послугами, а також реструктуризацією боргів.

Компанія володіє 21,5% в медичній мережі "Добробут", стартапом з продажу сільгоспземель KupiPay, заводом "Хайдельбергцемент Україна", компанією "Центр "Сонячне ремесло" з видобутку бурштину, часткою в платформі MakeUp, має ліцензію на видобуток газу на Львівщині.

У сфері нерухомості Мазепа є власником заміського комплексу Shelest та девелопером котеджного містечка Goodlife park.