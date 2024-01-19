У ДБР підтвердили затримання бізнесмена Мазепи

фото: ДБР

Держбюро розслідувань (ДБР) та Нацполіція затримали на кордоні організатора схеми з відчуження земель Київської ГЕС. У ДБР не називають імені підозрюваного, але з опису випливає, що йдеться про засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Затримання відбувалось на підставі статті 208 КПК України.

"Також в різних регіонах України затримані ще три учасники злочинної організації, у тому числі брат організатора", - повідомили в ДБР. Напередодні голова Федерації роботодавців України, учасник руху "Маніфест 42" Дмитро Олійник розповів Forbes, що співробітники ДБР затримали Юрія Мазепу – брата Ігоря Мазепи.

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У ДБР додали, що 29 листопада 2023 року спільно з ДСР Національної поліції України викрили та затримали учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи понад 7 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури - Київської ГЕС.

"До злочинної організації входило майже два десятки фігурантів. Серед них відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їхні помічники, юристи, архітектори, землевпорядники, інші кваліфіковані спеціалісти та представники держорганів.

Вони діяли в інтересах декількох забудовників. Використовуючи прогалини у правовому статусі ділянок, організатори через корупційні зв’язки у держорганах оформлювали їх як землі сільгосппризначення, що дозволяло виділяти ці ділянки громадянам України", - заявили в Бюро.

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За словами ДБР, інші учасники підшукували через соцмережі "підставних осіб", які за гроші погоджувались підписати документи щодо виділення їм землі у приватну власність.

Більшість з них були студентами столичних навчальних закладів, які були введені в оману та погодилися на пропозицію через скрутне матеріальне становище, кажуть у відомстві.

"Надалі виконавці від імені "підставних осіб" підписували низку документів для оформлення права власності на земельні ділянки. Потім вони "перепродавали" землю представникам відомих на Київщині забудовників елітної нерухомості, які й замовили та профінансували незаконну схему.

За такою схемою протягом 2020-2021 років організатори та учасники злочинної організації заволоділи землями державної власності, які віднесені до земель водного фонду, та розташовані на гідроспорудах стратегічної Київської ГЕС.

Реалізації злочинної схеми сприяли дії окремих посадовців органів Держгеокадастру, які перевищили свої службові повноваження під час прийняття рішень, щодо виділення земельних ділянок", - йдеться у повідомленні.

За словами ДБР, дії учасників злочинної організації кваліфіковано за статтями 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та 233 (Незаконна приватизація державного, комунального майна), 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) ККУ.

У листопаді 2023 року повідомили про 8 підозр за цими статтями.

"Учасникам злочинної організації загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває", - додали в Бюро.

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Нагадуємо:

Державне бюро розслідувань затримало 18 січня українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.

Згодом адвокати затриманого співробітниками ДБР на українсько-польському кордоні бізнесмена Ігоря Мазепи заявили, що він прямував на Всесвітній економічний форум у Давосі.

Concorde Capital Ігоря Мазепи займається інвестиційними та брокерськими послугами, а також реструктуризацією боргів.

Компанія володіє 21,5% в медичній мережі "Добробут", стартапом з продажу сільгоспземель KupiPay, заводом "Хайдельбергцемент Україна", компанією "Центр "Сонячне ремесло" з видобутку бурштину, часткою в платформі MakeUp, має ліцензію на видобуток газу на Львівщині.

У сфері нерухомості Мазепа є власником заміського комплексу Shelest та девелопером котеджного містечка Goodlife park.

Економічна правда