Тігіпко продав "Кузню на Рибальському" Мазепі. Що робитиме інвестбанкір з 40 гектарами на березі Дніпра

Восени 2018 року фонд, який управляв активами тодішнього президента України Петра Порошенка, продав завод "Кузня на Рибальському" у Києві кіпрській компанії Ewins Limited Сергія Тігіпка.

Бізнесмен мав великі плани на земельну ділянку, розташовану в прицентральному районі Києва – на території "Кузні" мав з'явитися житловий комплекс із 36-ти будинків, офіси та торговий центр.

Утім через чотири роки після угоди Тігіпко позбувся активу. Новим власником заводу стала інвестиційна компанія Concorde Capital Ігоря Мазепи, про це Тігіпко напередодні повідомив в коментарі ЕП.

Чому власник групи ТАС вирішив продати 40 га землі на березі Дніпра в розпал війни? Що робитиме з нерухомістю Мазепа? Хто банкрутить завод і стає на заваді планам бізнесмена?

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Concorde Capital Ігоря Мазепи займається інвестиційними і брокерськими послугами, а також реструктуризацією боргів. Компанія володіє 21,5% в медичній мережі "Добробут", стартапом з продажу сільгоспземель KupiPay, заводом "ХайдельбергЦемент Україна", компанією "Центр Сонячне ремесло" – видобуток бурштину, часткою в платформі MakeUp, має також ліцензію на видобуток газу на Львівщині. В сфері нерухомості Мазепа є власником заміського комплексу Shelest та девелопером котеджного містечка Goodlife park.

Від легендарного заводу до земельної ділянки

"Кузня на Рибальському" – одне з найстаріших підприємств Києва. Заснований у 1862 році як механічний завод зі сталеливарним виробництвом, 1928-го року підприємство перепрофілювали на суднобудівне.

В 1995 році 73,9% акцій суднозаводу приватизував "Недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Капітал" Петра Порошенка, ще 20,1% акцій – ЗНКІФ "Вік" Ігоря Кононенка.

Останніми роками виробничі потужності заводу використовувались не на повну: "Кузня" виконувала окремі замовлення для оборонної галузі та приватних замовників. Багато приміщень на території розміром понад 40 га здавалися в оренду або не використовувалися.

Чимало приміщень на території заводу не використовувалися. джерело: ukrmilitary.com

У 2018 році, за пів року до президентських виборів, Порошенко і Кононенко продають завод групі ТАС колишнього віцепрем'єра і кандидата в президенти Сергія Тігіпка. Зі звітності фондів стає відомою сума угоди – 300 млн доларів.

"Кузня на Рибальському" об’єктивно не може не відігравати помітної ролі у зміцненні обороноздатності [країни], хочу повною мірою уникнути конфлікту інтересів, тому хай у нього буде інший власник", – пояснював тоді Порошенко причини продажу активу.

Тігіпка цікавив не промисловий потенціал підприємства. Найкоштовніші активи "Кузні" – земельні ділянки на Рибальському півострові та вулиці Жилянській у Києві.

Тігіпко в інтерв'ю журналу "Новоє Врем’я" повідомив про плани побудувати на Рибальському житловий масив і великий торгівельно-офісний центр. Девелопером проєкту виступала компанія City One Development Валерія Кодецького.

Кодецький – колишній топменеджер забудовника UDP, бенефіціарними власниками якого були Василь Хмельницький і Андрій Іванов. За участі останніх Кодецький збудував такі житлові комплекси як "Новопечерські Липки" та "Бульвар Фонтанів".

Проєкт на Рибальському півострові отримав назву Lipki Island City Resort – 36 будинків висотою до 30 поверхів, понад 6 тисяч квартир. Очікувана кількість мешканців – 15,4 тис осіб.

Кодецький оцінив загальну суму необхідних інвестицій для реалізації проєкту в 600 млн доларів. City One Development "звозила" проєкт будівництва Lipki Island на виставку в Канни і, за словами Кодецького, отримали "високу зацікавленість міжнародних інвесторів". Передбачалося, що забудувати "Кузню" зможуть за 10 років.

Скільки коштує земля

Будівництво ЖК Lipki Island так і не почали. Тим часом на сусідніх з "Кузнею" ділянках столичні девелопери здійснювали реновацію промислових зон в житло.

Поруч з ділянкою Тігіпка Saga Development Андрія Вавриша будувала ЖК "Рибальський", група "Ковальська" сім’ї Пилипенків звела ЖК Dock32, група Quadrum Global росіянина Міхаіла Ходорковського не закінчила будівництво ЖК Bereg Residence, на землі бізнесмена Павла Фукса компанія bUd development закинула добудову комплексу Oasis.

Компанія M4U, яка розробляє смарт-рішення для девелоперів, оцінює інвестиційний потенціал території заводу "Кузня на Рибальському" в 28 млрд грн. Саме таку суму коштів виручить забудовник у разі продажу всіх квартир.

Згідно з розробленою M4U системою, початкова вартість квадратного метра в ЖК Lipki Island становить щонайменше 48,5 тис грн.

Видання "Наші гроші", посилаючись на Детальний план території Рибальського півострова, у 2018 році порахувало, що забудова території заводу може принести від 100 млн до 500 млн доларів прибутку.

1 – завод "Кузня на Рибальському", 44,47 га джерело: наші гроші

Що робитиме Мазепа із заводом

Наприкінці 2022 року Agimant Limited Тігіпка продала "Кузню" разом із всім майном і нерухомістю інвестиційній компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи. В розмові з журналістом ЕП Тігіпко не пояснив причини продажу активу. Мазепа в письмовому коментарі повідомив, що ініціатива щодо угоди була обопільною.

"Вони були готові продати, а ми були готові купити. Ми побачили привабливість девелопменту ділянок проєкту і були впевнені в зацікавленості інвесторів. Наш оптимізм у цьому проєкті базується на беззастережній вірі в перемогу України", – заявив Мазепа.

Інвестбанкір не став розголошувати суму, яку виклав за "Кузню", посилаючись на конфіденційність комерційної складової угоди. "Можу тільки зауважити, що активи, які увійшли в периметр угоди, були суттєво обтяжені боргами Ewins та належних їй компаній", – додав Мазепа.

Одразу після придбання "Кузні на Рибальському" майже рік тому Concorde Capital розраховував залучити стратегічного інвестора і перепродати акції товариства. "Наш початковий план полягав у залученні інвестора для перепродажу проєкту. Та зараз ситуація змінилась, тому не виключаємо участь у спільному інвестуванні", – каже Мазепа.

На заваді амбітним планам стоять судові процеси щодо банкрутства "Кузні на Рибальському". Мазепа переконує, що завод намагаються визнати банкрутом безпідставно. "Різні кредитори підприємства, в тому числі владні структури, свідомо намагаються визнати підприємство банкрутом. Через це ми не можемо наразі залучити інвестора", – каже він.

Ігор Мазепа впевнений, що судові суперечки завершаться успішно для Concorde і вони зможуть приступити до будівництва на території заводу. фото економінча правда

У 2017 році "Кузня" взяла 334 млн грн кредиту в "Укрексімбанку" під державні гарантії, а у 2020 році не змогла здійснити черговий платіж за позикою. Врешті решт Міністерство фінансів стягнуло борг підприємства перед держбюджетом, коли завод отримав платіж від Міноборони за замовлення.

Утім пізніше міністр фінансів Сергій Марченко повідомив ЕП, що на літо 2021 року ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" все ж мало прострочену заборгованість за позиками, наданими під держгарантії – в розмірі 0,5 млн дол.

Крім того, за матеріалами судових справ "Кузня" також має заборгованість перед Порошенком і Кононенком. Тігіпко домовився з колишніми власниками повністю розрахуватися за підприємство до листопада 2025 року. Однак колишні власники внесли у контракт з ТАС можливість достроково вимагати сплату основної суми.

У листопаді-грудні 2022 року фонди Порошенка і Кононенка такою вимогою скористались і попросили компанію Тігіпка переказати їм 227,9 млн та 62 млн доларів відповідно. Ані новий власник, ані його поручитель виконати таку вимогу не змогли. Господарський суд Києва відкрив справу про банкрутство "Кузні".

За даними системи Youcontrol, "Кузня" також має поточні борги перед "ДТЕК Київські лектромережі", "Укрспецекспортом", Державною податковою службою, компанією "Нептун-Електро ЛС", а також зарплатні борги.

Мазепа вважає, що судові суперечки завершаться успішно для Concorde і вони зможуть приступити до будівництва. Нині компанія опрацьовує концепції нового девелоперського проєкту із західними архітектурними агенціями.

У пресслужбі компанії City One Development Кодецького повідомили, що роботи по проєкту Lipki Island City Resort припинені "з різних причин". "Акціонери "Кузні на Рибальському" повинні визначитись стосовно подальшої стратегії та долі проєкту, а також вирішити питання щодо внутрішньо-господарських активів", – йдеться у відповіді.