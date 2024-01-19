Коттеджи возле Киевской ГЭС: детали дела, по которому задержали бизнесмена Мазепу

Игорь Мазепа фото: ЭП

ГБР задержало бизнесмена Игоря Мазепу по делу незаконной приватизации земельных участков в Киевской области - в материалах дела Мазепа указан "заказчиком завладения участками".

Об этом стало известно из документов, которые есть в распоряжении ЭП.

Так, предметом досудебного расследования в уголовном производстве является "установление обстоятельств противоправной передачи в частную собственность для ведения индивидуального садоводства земельных участков, на которых размещены гидротехнические сооружения Киевской ГЭС стратегического значения".

Производство открыли в апреле 2014 года (внесено в реестр досудебных расследований 22 апреля 2014 года) по факту злоупотребления Госгеокадастра, Гослесагентства и Госводагентства.

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Как говорится в материалах ГБР, чиновники способствовали незаконной передаче в частную собственность земель водного и лесного фонда - территории гребня левобережной защитной плотины "Каскада Киевских ГЭС и ГАЭС" вдоль Днепра между поселками Хотяновка и Лебедевка Киевской области.

В документах, которые есть в распоряжении ЭП, говорится, что в течение 2012-2021 годов органы местного самоуправления и госвласти в Киевской области приняли ряд решений о выделении в частную собственность земельных участков "за счет территорий, на которых расположены гидротехнические сооружения Киевской ГЭС".

"По такой мошеннической схеме состоялось завладение земельными участками, на которых построены коттеджные городки элитной недвижимости Riviera Village, KyivSea, Shelest, GoldFish, Good River, Googlife Park, общей площадью более 300 га", - говорится в материалах.

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Как ранее писала ЭП, в сфере недвижимости Мазепа является владельцем загородного комплекса Shelest и девелопером коттеджного городка Goodlife park.

В документах также говорится, что "заказчиком завладения земельными участками" был Игорь Мазепа, который "заранее организовал доверенных ему лиц для выполнения преступных действий в составе преступной организации".

Также отмечается, что во время досудебного расследования "возникла необходимость в отыскании и изъятии оригиналов документов", копий паспортов, переписки и мобильных телефонов

"Необходимость обыска" автомобиля Mercedez-Benz возникла "с целью проверки фактов противоправного завладения земельными участками".

В документах указывается ч.3 ст. 233 УПК Украины, по которой следователь, прокурор, дознаватель имеет право до установления постановления судьи "войти в жилище или другое владение лица" только в неотложных случаях, "связанных со спасением жизни людей или имущества, или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении правонарушения".

Накануне адвокаты Мазепы заявляли, что во время обысков силовики выбили двери бизнес-центра, и что обыски проводились без решения суда.

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Напоминаем:

Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.

Позже адвокаты задержанного сотрудниками ГБР на украинско-польской границе бизнесмена Игоря Мазепы заявили, что он направлялся на Всемирный экономический форум в Давосе.

Утром 19 января в ГБР подтвердили задержание Мазепы.

Concorde Capital Игоря Мазепы занимается инвестиционными и брокерскими услугами, а также реструктуризацией долгов.

Компания владеет 21,5% в медицинской сети "Добробут", стартапом по продаже сельхозземель KupiPay, заводом "Хайдельбергцемент Украина", компанией "Центр "Солнечное ремесло" по добыче янтаря, долей в платформе MakeUp, имеет лицензию на добычу газа на Львовщине.

В сфере недвижимости Мазепа является владельцем загородного комплекса Shelest и девелопером коттеджного городка Goodlife park.

Экономическая правда