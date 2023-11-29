Коломойський вирішив подати позов до Європейського суду з прав людини

Бізнесмен Ігор Коломойський, який є фігурантом кримінальної справи та отримав низку підозр, вирішив звернутись до Європейського суду з прав людини через рішення суду продовжити йому арешт ще на два місяці.

Про це йдеться в заяві його адвоката Олександра Лисака, яку цитує Telegraf.

"Ми прийняли рішення звернутись до Європейського суду з прав людини, враховуючи те, що національні суди продовжують утримання Ігоря Валерійовича під вартою без будь-якої виправданої правової мети, з повним паплюженням вимог Конвенції з прав людини", - заявив адвокат.

За його словами, суди "безпідставно продовжують ув’язнення Ігоря Валерійовича без наявності будь-яких доказів того, що він може перешкоджати в той чи інший спосіб правосуддю".

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"Йому визначено абсолютно неадекватний розмір застави в сумі понад 3 млрд грн, яка є рекордною в історії України. Українські суди послідовно закривають очі на стан здоров’я Коломойського", - додав він.

Адвокат також вважає, що суди не реагують на очевидну необгрунтованість підозри за якою Коломойського звинувачують в імітації внесення в касу Приватбанку 5,8 млрд гривень у 2013 році, - "при тому, що весь оборот готівкових коштів Приватбанку на кінець 2013 року становив 7,3 млрд гривень".

"Також ми вважаємо, що таке "фантастичне" кримінальне провадження проти Ігоря Валерійовича та його ув’язнення несе в собі приховані політичні мотиви. Перший прихований мотив пояснюється створенням сприятливої та обіцяної картинки "деолігархізації" перед суспільством. Другий прихований мотив полягає в унеможливленні роботи Ігоря Валерійовича над правовою стратегію щодо повернення націоналізованих в нього активів", - наголосив адвокат.

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Нагадуємо:

Шевченківський райсуд Києва 28 листопада подовжив запобіжний захід для олігарха Ігоря Коломойського у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 3,7 млрд грн до 26 січня.

2 вересня Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Згодом Коломойський отримав ще 2 підозри: про виведення з Приватбанку загалом 15 млрд грн.

Шевченківський райсуд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень. Згодом розмір застави збільшили до 3,89 млрд грн.

8 вересня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура на 2 доби наклали арешт на активи та майно Коломойського.

Суддя Вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко 21 вересня відмовив прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в арешті активів олігарха Ігоря Коломойського.

24 жовтня Шевченківський суд Києва відхилив клопотання захисту Ігоря Коломойського про зміну запобіжного заходу на домашній арешт, залишив альтернативу - внесення застави у 3,9 млрд гривень, та відправив на медобстеження.

Коломойському загрожує до 12 років ув'язнення.

Шевченківський райсуд Києва 23 листопада продовжив досудове розслідування у справі олігарха Ігоря Коломойського до 2 березня 2024 року включно.

Апеляційний суд Києва частково змінив запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському - він залишиться під вартою до 2 грудня 2023 року. При цьому суд зменшив розмір застави з 3 млрд 891 млн грн до 3 млрд 712 тис грн.

Шевченківський районний суд міста Києва відхилив клопотання про зміну запобіжного заходу Ігорю Коломойському на домашній арешт.

Раніше Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін перебування під вартою олігарха Ігоря Коломойського ще на місяць до 2 грудня включно. Розмір застави тоді був 3,9 млрд грн.