У справі Коломойського продовжили досудове розслідування

фото: суспільне

Шевченківський райсуд Києва 23 листопада продовжив досудове розслідування у справі олігарха Ігоря Коломойського до 2 березня 2024 року включно.

Про це пише Суспільне.

Прокурори просили продовжити досудове розслідування у справі про заволодіння Коломойським коштів ПриватБанку.

За словами прокурорів, потрібно більше часу, щоб опитати підозрюваних у кримінальному провадженні, провести слідчі експерименти, судово-економічні експертизи, провести допити свідків, опитати службових осіб ПриватБанку тощо.

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"Натомість сторона захисту, зокрема адвокати Олег Пушкар та Олександр Лисак просили не задовольняти клопотання прокурора про продовження досудового розслідування", - пише Суспільне.

"Є документи, є фінансові операції, тож у цьому обсяг доказів зводиться не до показів свідків, а до розрахункових операцій", - сказав Лисак.

Зрештою, суд задовольнив клопотання прокурорів продовжити досудове розслідування.

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Тим часом видання ТСН.ua, яке входить до медіахолдингу 1+1 media Коломойського, оприлюднило лист олігарха до генпрокурора України Андрія Костіна, у якому Коломойський поскаржився на упередженість представників Офісу генпрокурора та затягування розслідування, а також попросив особисто втрутитись в ситуацію.

Нагадаємо:

Апеляційний суд Києва частково змінив запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському - він залишиться під вартою до 2 грудня 2023 року. При цьому суд зменшив розмір застави з 3 млрд 891 млн грн до 3 млрд 712 тис грн.

Шевченківський районний суд міста Києва відхилив клопотання про зміну запобіжного заходу Ігорю Коломойському на домашній арешт.

Раніше Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін перебування під вартою олігарха Ігоря Коломойського ще на місяць до 2 грудня включно. Розмір застави тоді був 3,9 млрд грн.

2 вересня Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Згодом Коломойський отримав ще 2 підозри: про виведення з Приватбанку загалом 15 млрд грн.

Шевченківський райсуд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень. Згодом розмір застави збільшили до 3,89 млрд грн.

8 вересня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура на 2 доби наклали арешт на активи та майно Коломойського.

Суддя Вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко 21 вересня відмовив прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в арешті активів олігарха Ігоря Коломойського.

24 жовтня Шевченківський суд Києва відхилив клопотання захисту Ігоря Коломойського про зміну запобіжного заходу на домашній арешт, залишив альтернативу - внесення застави у 3,9 млрд гривень, та відправив на медобстеження.

Коломойському загрожує до 12 років ув'язнення.

Економічна правда