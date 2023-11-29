Коломойский решил подать иск в Европейский суд по правам человека

Бизнесмен Игорь Коломойский, который является фигурантом уголовного дела и получил ряд подозрений, решил обратиться в Европейский суд по правам человека из-за решения суда продлить ему арест еще на два месяца.

Об этом говорится в заявлении его адвоката Александра Лысака, которое цитирует Telegraf.

"Мы приняли решение обратиться в Европейский суд по правам человека, учитывая то, что национальные суды продолжают содержание Игоря Валерьевича под стражей без какой-либо оправданной правовой цели, с полным осквернением требований Конвенции по правам человека", - заявил адвокат.

По его словам, суды "безосновательно продолжают заключение Игоря Валерьевича без наличия каких-либо доказательств того, что он может препятствовать тем или иным образом правосудию".

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"Ему определен абсолютно неадекватный размер залога в сумме более 3 млрд грн, который является рекордным в истории Украины. Украинские суды последовательно закрывают глаза на состояние здоровья Коломойского", - добавил он.

Адвокат также считает, что суды не реагируют на очевидную необоснованность подозрения по которому Коломойского обвиняют в имитации внесения в кассу Приватбанка 5,8 млрд гривен в 2013 году, - "при том, что весь оборот наличных средств Приватбанка на конец 2013 года составлял 7,3 млрд гривен".

"Также мы считаем, что такое "фантастическое" уголовное производство против Игоря Валерьевича и его заключение несет в себе скрытые политические мотивы. Первый скрытый мотив объясняется созданием благоприятной и обещанной картинки "деолигархизации" перед обществом. Второй скрытый мотив заключается в невозможности работы Игоря Валерьевича над правовой стратегией по возвращению национализированных у него активов", - отметил адвокат.

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Напоминаем:

Шевченковский райсуд Киева 28 ноября продлил меру пресечения для олигарха Игоря Коломойского в виде содержания под стражей с альтернативой залога 3,7 млрд грн до 26 января.

2 сентября Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Впоследствии Коломойский получил еще 2 подозрения: о выводе из ПриватБанка в общей сложности 15 млрд грн.

Шевченковский райсуд Киева избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен. Впоследствии размер залога увеличился до 3,89 млрд грн.

8 сентября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура на двое суток наложили арест на активы и имущество Коломойского.

Судья Высшего антикоррупционного суда Олег Ткаченко 21 сентября отказал прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры в аресте активов олигарха Игоря Коломойского.

24 октября Шевченковский суд Киева отклонил ходатайство защиты Игоря Коломойского об изменении меры пресечения на домашний арест, оставил альтернативу - внесение залога в 3,9 млрд гривен, и отправил на медобследование.

Шевченковский райсуд Киева 23 ноября продлил досудебное расследование по делу олигарха Игоря Коломойского до 2 марта 2024 года включительно.

Апелляционный суд Киева частично изменил меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому - он останется под стражей до 2 декабря 2023 года. При этом суд уменьшил размер залога с 3 млрд 891 млн грн до 3 млрд 712 тыс грн.

Шевченковский районный суд города Киева отклонил ходатайство об изменении меры пресечения Игорю Коломойскому на домашний арест.

Ранее Шевченковский районный суд Киева продлил срок пребывания под стражей олигарха Игоря Коломойского еще на месяц до 2 декабря включительно. Размер залога тогда был 3,9 млрд грн.

Коломойскому грозит до 12 лет тюрьмы.