Британська нафтогазова компанія JKX підтвердила вихід Коломойського зі складу бенефіціарів

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Британська нафтогазова компанія JKX Oil&Gas офіційно підтвердила, що компанію Eclairs Group Limited буде виключено з реєстру акціонерів, а Ігор Коломойський більше не має жодної прямої чи опосередкованої участі в JKX.

Про це йдеться у заяві компанії на сторінці у Facebook.

"Офіційно! JKX отримала підтвердження від Реєстратора корпоративних справ Британських Віргінських Островів ("BVI"), що Eclairs Group Limited ("EGL") було виключено з реєстру 1 листопада 2022 року та ліквідовано згідно з законодавством BVI 4 липня 2023 р.

До ліквідації EGL була основним акціонером компанії з часткою 32,66% у випущеному акціонерному капіталі компанії. Компанія отримала консультацію від юристів Британських Віргінських островів, які підтверджують, що відповідно до Закону Британських Віргінських островів про комерційні компанії 2004 року (зі змінами) акції JKX, які раніше належали EGL, тепер перейшли у власність Корони", - заявили в JKX.

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Там пояснили, що EGL тепер буде виключено з реєстру акціонерів компанії, а Ігор Коломойський, який раніше мав опосередкований контроль над EGL, буде виключений з реєстру PSC Компанії на підставі того, що він більше не має жодної прямої чи опосередкованої участі в компанії.

"Наразі, компанією здійснюються усі відповідні дії по внесенню зазначеної інформації до усіх необхідних реєстрів", - зазначили в JKX.

Нагадаємо:

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Раніше ЕП з посиланням на джерела повідомила про вихід Коломойського зі складу бенефіціарів британської компанії JKX.

У лютому 2022 року компанія JKX Oil & Gas PLC, найбільшими акціонерами якої є компанії Коломойського і Боголюбова, завершила процес перереєстрації у приватну британську компанію JKX Oil&Gas LTD.

Основний актив компанії в Україні – Полтавська газонафтова компанія.

Економічна правда