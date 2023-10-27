Коломойському продовжили арешт ще на місяць

Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін перебування під вартою олігарха Ігоря Коломойського ще на місяць до 2 грудня включно.

Про це стало відомо з трансляції засідання суду.

Рішення ухвалила слідча суддя Олена Мєлєшак. На продовженні арешту на 2 місяці наполягала сторона звинувачення. Термін попереднього запобіжного заходу спливав 2 листопада.

Розмір застави залишили попереднім - 3,9 млрд грн.

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Суддя Мєлєшак зобов'язала керівництво СІЗО, де Коломойський відбуває арешт, організувати йому повне медичне обстеження.

Нагадуємо:

2 вересня Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Згодом Коломойський отримав ще 2 підозри: про виведення з Приватбанку загалом 15 млрд грн.

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Шевченківський райсуд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень. Згодом розмір застави збільшили до 3,89 млрд грн.

8 вересня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура на 2 доби наклали арешт на активи та майно Коломойського.

Суддя Вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко 21 вересня відмовив прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в арешті активів олігарха Ігоря Коломойського.

24 жовтня Шевченківський суд Києва відхилив клопотання захисту Ігоря Коломойського про зміну запобіжного заходу на домашній арешт, залишив альтернативу - внесення застави у 3,9 млрд гривень, та відправив на медобстеження.

Коломойському загрожує до 12 років ув'язнення.

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