Коломойському світить до 12 років за шахрайство та відмивання коштів. Як він виводив гроші, за версією слідства?

Колись один з найбагатших та найвпливовіших олігархів України Ігор Коломойський за рік втратив левову частку своїх активів та опинився в слідчому ізоляторі СБУ. Як так сталося?

Першим тривожним сигналом стануть запроваджені в березні 2021 року проти Коломойського та його найближчих родичів санкції США, а після початку великої війни по-справжньому серйозні проблеми в дніпровського бізнесмена почнуться і в Україні. Один за одним він втратить контроль над активами, які оцінюються десятками мільярдів гривень.

У цьому переліку – найбільша видобувна компанія "Укрнафта", друга за обсягом видобутку приватна газовидобувна компанія "Укрнафтобуріння", Кременчуцький НПЗ, понад 500 АЗС та нафтобази. Через війну припинить роботу авіакомпанія МАУ, не найкращі часи настануть для хімічного та металургійного бізнесів олігарха, а один з найвпливовіших та найбільш рейтингових каналів "1+1" почне мовити лише в рамках єдиного телемарафону.

Завершиться все підозрою у вчиненні злочину за статтями про шахрайство та відмивання грошей і квитком до слідчого ізолятора СБУ.

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У день арешту Коломойського в своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський скаже, що в країні більше не буде "як завжди" стосовно тих, хто грабував Україну і ставив себе вище за закон і будь-які правила. "Я дякую правоохоронцям за рішучість довести до кінця кожну із справ, які десятиліттями гальмувалися. Закон повинен працювати", – наголосить президент.

У який момент відносини між президентом та олігархом пройшли точку неповернення? Представники Офісу президента в офіційних та неофіційних розмовах основною причиною погіршення стосунків між владою та Коломойським називають небажання останнього допомагати ЗСУ.

Менеджери олігарха називали таку інформацію помилковою, а сам бізнесмен до кінця війни вирішив не давати жодних коментарів. Коломойський не спілкувався з пресою і під час обрання запобіжного заходу в суботу.

6 вересня суд розглядає скаргу захисту бізнесмена на рішення про утримання його під вартою через справу про шахрайство та відмивання коштів. Які докази щодо Коломойського зібрали детективи, як він виводив гроші з України, та чому олігарх уже найближчим часом може отримати нові підозри?

У чому підозрюють Коломойського: суть справи

У підозрі, яку 2 вересня Коломойський отримав від СБУ та БЕБ, ідеться про злочинний план, який бізнесмен начебто реалізував двома етапами.

Перший етап, описаний детективами в підозрі, стосується грудня 2013 року. Тоді олігарх, на думку правоохоронців, розробив злочинний план, кінцевою метою якого було заволодіння великою сумою коштів шахрайським шляхом.

Для його реалізації, за даними слідства, колишній мільярдер залучив кількох співробітників Приватбанку, прізвища яких слідство не змогло встановити.

У документі фігурують прізвища двох посадовців фінустанови: головного казначея Андрія Зорби та голови департаменту з касових операцій Вікторії Ладни. На думку слідчих, ці особи про плани бізнесмена не знали.

За твердженням детективів, на першому етапі Коломойський начебто імітував внесення до каси Приватбанку 949 млн грн, які насправді до банку не потрапили, але були зараховані на особистий рахунок олігарха. У такий спосіб він отримав можливість розпоряджатися безготівковими коштами.

Після цього Коломойський уклав договори поруки з Приватбанком та "імітовано погасив кредит контрольованої ним" компанії "Нафтохімік прикарпаття" перед банком" від свого імені. Таким чином, у нафтової компанії виник борг перед самим Коломойським.

Згодом кошти з компанії "Нафтохімік прикарпаття" були переказані на рахунок Коломойського в іншій фінансовій установі – "Айбокс банку". На цьому етапі оборудки Коломойський начебто заволодів 572 млн грн.

На другому етапі – у 2020-2021 роках – відбулася легалізація зазначених коштів, вважають слідчі.

Ігор Коломойський у залі суду getty images

За даними правоохоронців, зазначену суму Коломойський обміняв на євро та переказав на рахунки чотирьох компаній за оплату юридичних послуг. 25,5 млн євро отримали дві компанії з реєстрацією в США, по одній – у Великобританії та Швейцарії. "Таким чином було завершено другий етап злочинного плану Коломойського", – заявляють детективи.

Що загрожує Коломойському, якщо правоохоронці доведуть цю справу до кінця? За згаданими статтями про шахрайство та відмивання коштів Коломойському світить позбавлення волі від 8 до 12 років.

Це не все. Готуються нові підозри

У суботу біля Шевченківського суду в бізнесмена запитали, чи встиг він ознайомитися з матеріалами справи. Коломойський коротко відповів, що їхав з Дніпра до Києва та не мав часу: "Дуже швидко, поверхнево (ознайомився)". Водночас він підкреслив, що з тим, що вдалося прочитати, він "абсолютно не погоджується".

Після завершення судового засідання справу коротко прокоментували захисники олігарха. "Подаємо апеляцію, чекаємо повний текст судового рішення, заставу не вносимо, їдемо на Аскольдів провулок (слідчий ізолятор СБУ – ЕП)", – заявив адвокат Олександр Лисенко.

За день до апеляції ЕП звернулася за коментарем до Лисенка. "Ніяких заяв, ми подали апеляцію, завтра буде об 11:20 засідання", – коротко прокоментував адвокат. За його словами, Коломойський не має наміру вносити заставу у розмірі понад 509 млн грн до рішення апеляції. Наразі він залишається під вартою.

Підозра від СБУ та БЕБ, за даними співрозмовників ЕП у владних колах, може виявитися не останньою. Суми в нових епізодах вимірюються не сотнями мільйонів, а десятками мільярдів.

За даними джерел ЕП, невдовзі НАБУ може висунути Коломойському звинувачення в справі про виведення коштів з Приватбанку. Цю інформацію напередодні підтвердили джерела видання Forbes у правоохоронних органах.

Триває слідство і в справі про привласнення десятків мільярдів гривень "Укрнафти" та "Укртатнафти", у рамках якої в лютому в будинку Коломойського проходили обшуки.

Про масштаб можливих зловживань на підприємствах свідчить лише одна цифра від Сергія Корецького, який очолив обидва підприємства після націоналізації в листопаді 2022 року. В інтерв’ю ЕП він наголошував, що менеджмент Коломойського завдав "Укрнафті" та "Укртатнафті" втрат орієнтовно на 100 млрд грн.