ВАКС відмовився розглядати продовження арешту активів Коломойського - ЦПК

Суддя Вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко 21 вересня відмовив прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в арешті активів олігарха Ігоря Коломойського.

Про це повідомляє "Центр протидії корупції".

"Активи, які раніше тимчасово арештовували НАБУ і САП, тепер хоч сьогодні можна продати або переписати. Тимчасовий арешт на майно діяв лише 48 годин, а суддя Ткаченко тримав у себе клопотання більш як 10 днів і відмовився його навіть розглядати", - заявив голова правління ЦПК Віталій Шабунін.

У ЦПК припускають, що Ткаченко послався на "правки Лозового", які дають змогу судам закривати справи, що їх відправили до суду після закінчення термінів розслідування.

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"Саме такі аргументи використав Ткаченко, коли відпустив затриманого фігуранта справи Коломойського Ярослава Лугового", - зазначив Шабунін.

Нагадуємо:

15 вересня стало відомо, що суддя Вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко оголосив про сплив строків досудового розслідування у справі Коломойського та відпустив без запобіжного заходу одного з фігурантів.

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Як повідомлялося, НАБУ і САП після повідомлення 7 вересня про підозру колишньому кінцевому бенефіціару ПриватБанку Коломойському в заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн скерували до ВАКС клопотання про накладення арешту на його майно.

Зазначалося, що арешт на 48 годин було накладено на "частки в статутному капіталі товариств, якими підозрюваний володіє прямо або опосередковано, у розрізі 307 юридичних осіб, зокрема акціонерних товариств, розрахунковою вартістю понад 3 млрд грн, а також майже на 1 тис. об'єктів нерухомого майна, понад 1,6 тис. транспортних засобів і суден".