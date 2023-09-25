ВАКС відмовився розглядати продовження арешту активів Коломойського - ЦПК
Суддя Вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко 21 вересня відмовив прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в арешті активів олігарха Ігоря Коломойського.
Про це повідомляє "Центр протидії корупції".
"Активи, які раніше тимчасово арештовували НАБУ і САП, тепер хоч сьогодні можна продати або переписати. Тимчасовий арешт на майно діяв лише 48 годин, а суддя Ткаченко тримав у себе клопотання більш як 10 днів і відмовився його навіть розглядати", - заявив голова правління ЦПК Віталій Шабунін.
У ЦПК припускають, що Ткаченко послався на "правки Лозового", які дають змогу судам закривати справи, що їх відправили до суду після закінчення термінів розслідування.
"Саме такі аргументи використав Ткаченко, коли відпустив затриманого фігуранта справи Коломойського Ярослава Лугового", - зазначив Шабунін.
Нагадуємо:
15 вересня стало відомо, що суддя Вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко оголосив про сплив строків досудового розслідування у справі Коломойського та відпустив без запобіжного заходу одного з фігурантів.
Як повідомлялося, НАБУ і САП після повідомлення 7 вересня про підозру колишньому кінцевому бенефіціару ПриватБанку Коломойському в заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн скерували до ВАКС клопотання про накладення арешту на його майно.
Зазначалося, що арешт на 48 годин було накладено на "частки в статутному капіталі товариств, якими підозрюваний володіє прямо або опосередковано, у розрізі 307 юридичних осіб, зокрема акціонерних товариств, розрахунковою вартістю понад 3 млрд грн, а також майже на 1 тис. об'єктів нерухомого майна, понад 1,6 тис. транспортних засобів і суден".