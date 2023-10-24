Суд залишив Коломойського під вартою з можливістю застави і відправив на медобстеження

Шевченківський суд Києва відхилив клопотання захисту Ігоря Коломойського про зміну запобіжного заходу на домашній арешт, залишив альтернативу - внесення застави у 3,9 млрд гривень, та відпривив на медобстеження.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

У ході засідання 24 жовтня захист акцентував на тому, що під час перебування в ізоляторі СБУ у Коломойського погіршився стан здоров’я.

Адвокати порівняли показники стану здоров'я до утримання в ізоляторі і після, вони погіршилися. За їхніми словами, Коломойському не надавалися певні ліки, які він має вживати регулярно.

Реклама:

У цьому зв'язку суд зобов’язав організувати Ігорю Коломойському медобстеження та забезпечити необхідне лікування.

Окрім того, захист знову залучив поручителів, які просили суд про пом’якшення запобіжного заходу. Зокрема, такими виступили телеведуча Алла Мазур, нардеп від "Слуги народу" Сергій Демченко, головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький.

Також перед засіданням 23 рабини України звернулись до генпрокурора Андрія Костіна з проханням розглянути можливість зміни запобіжного заходу Коломойському.

Реклама:

У зверненні зазначили, що Коломойський є "відомим бізнесменом, меценатом та благодійником, який системно підтримував єврейську громаду в Україні та інших країнах".

Під час виступу Коломойський заявив, що вважає себе громадянином України, Ізраїлю та Кіпру. За хронологію отримання.

Нагадуємо:

Першу підозру олігарху вручили від Бюро економічної безпеки, Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора. Йдеться про шахрайство та легалізацію коштів.

Другу підозру олігарху вручили НАБУ і САП. За даними слідства, Коломойський на посаді голови Дніпропетровської ОДА розробив план заволодіння коштами Приватбанку, за яким із банку штучно вивели 9,2 млрд грн. Частину цих грошей у сумі понад 446 млн грн згодом перерахували на особистий рахунок Коломойського, а він ці кошти вніс до статутного капіталу "Привату", щоб виконати вимоги НБУ з оздоровлення банку.

Після цього Коломойського закрили в ізоляторі СБУ.

Крім того, 8 вересня НАБУ і САП наклали тимчасовий арешт на майно Коломойського. Закон дозволяє такий механізм, але лише на 48 годин. Після цього детективи подали кілька клопотань до ВАКС про накладення повноцінного арешту.

Клопотання потрапили до судді Олега Ткаченка, який призначив їхній розгляд лише на 12 вересня, тобто 48-годинний строк до того моменту уже минув. Після цього Ткаченко відмовився розглядати клопотання НАБУ.

Третю підозру Коломойському повідомили СБУ та БЕБ. Йшлося про зміну раніше повідомленої підозри. Цього разу за фальсифікацію платіжних документів, заволодіння чужим майном і легалізацію коштів. Та й сума була вдесятеро більша — 5,8 млрд грн. Йдеться про період з 2013-го по 2014 рік.

Увечері того ж дня Шевченківський райсуд Києва збільшив розмір застави Коломойському до понад 3,9 млрд грн, хоча прокурор просив на 2 млрд грн більше.