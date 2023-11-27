Негода в Україні: найскладніша ситуація з відключеннями світла у 3 областях

фото: міненерго

Через негоду в Україні знеструмлені 2019 населених пунктів у 16 областях, найскладніша ситуація в Одеській, Миколаївській, Київській областях.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Також через негоду фіксуються знеструмлення у Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Чернігівській, Донецькій, Чернівецькій, Тернопільській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях.

"Негода на Одещині пройшлася по кожному району. Проте, найбільше постраждали Ізмаїльський та Одеський райони. Загалом станом на ранок без світла залишаються 349 населених пунктів.

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Також в регіоні залишаються відключеними чотири лінії оператора системи передачі НЕК "Укренерго" 330 кВ. Аварійні роботи тривають. Загалом відключені понад 148 тисяч споживачів", - йдеться у повідомленні.

Водночас на Миколаївщині без світла понад 88 тисяч побутових споживачів та понад 6 тисяч юридичних - загалом 266 населених пункти. Найскладніша ситуація у Миколаєві, Снігурівці, Веселиновому.

"Працюють 102 бригади, яким за минулу добу вдалося заживити понад 6 тисяч споживачів", - додали в міністерстві.

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На Київщині знеструмлено понад 40 тисяч споживачів, це понад 220 населених пунктів. Роботи з відновлення тривають.

У Києві станом на ранок понеділка всі споживачі зі світлом. Ситуація наразі контрольована.

"За прогнозами синоптиків, по Києву та області прогнозуються сильні пориви вітру, значний сніг, замети, на дорогах ожеледиця. По Україні - сильний вітер та сніг прогнозується у Полтавській, Кіровоградській, Київській областях. Це може ускладнити роботу аварійних бригад", - додали в Міненерго.

Нагадаємо:

Через снігопади у 16 областях України знеструмлені населені пункти, на 14 автодорогах перекрито рух транспорту.

Економічна правда