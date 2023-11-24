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Україна другий день поспіль залучала аварійну допомогу для енергосистеми від Румунії, зараз споживання знизилось

П'ятниця, 24 листопада 2023, 14:13 - Анастасія Жарикова

Потепління в Україні зменшило рівень споживання в енергосистемі, однак 23 листопада спостерігався дефіцит та доводилось залучати аварійну допомогу від Румунії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

24 листопада ситуація на електростанціях залишається складною: один з блоків після ремонту повернувся в роботу, але на декількох тривають аварійні ремонти. 

23 листопада, в енергосистемі другий день поспіль було зафіксовано дефіцит електроенергії через похолодання. Це спричинило додаткове навантаження на електростанції, що, в свою чергу, спричинило зупинку та вихід в аварійний ремонт кількох блоків. Наявного на ринку обсягу імпортної електроенергії не вистачило для того, щоб замістити весь обсяг невиробленої зупиненими блоками електроенергії. 

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Для підтримки балансу між виробництвом та споживанням "Укренерго" 23 листопада активувало аварійну допомогу від оператора системи передачі Румунії загальним обсягом 1200 МВт*год.

Наразі через через погодні умови відключено 167 населених пунктів. Через бойові дії та з інших причин  без світла залишається 477  населених пунктів. 

Нагадуємо:

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НЕК "Укренерго" ввечері 22 листопада залучала аварійну допомогу зі Словаччини, Польщі та Румунії.

Укренерго енергетика електроенергія
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Економічна правда
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