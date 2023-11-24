Україна другий день поспіль залучала аварійну допомогу для енергосистеми від Румунії, зараз споживання знизилось
Потепління в Україні зменшило рівень споживання в енергосистемі, однак 23 листопада спостерігався дефіцит та доводилось залучати аварійну допомогу від Румунії.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
24 листопада ситуація на електростанціях залишається складною: один з блоків після ремонту повернувся в роботу, але на декількох тривають аварійні ремонти.
23 листопада, в енергосистемі другий день поспіль було зафіксовано дефіцит електроенергії через похолодання. Це спричинило додаткове навантаження на електростанції, що, в свою чергу, спричинило зупинку та вихід в аварійний ремонт кількох блоків. Наявного на ринку обсягу імпортної електроенергії не вистачило для того, щоб замістити весь обсяг невиробленої зупиненими блоками електроенергії.
Для підтримки балансу між виробництвом та споживанням "Укренерго" 23 листопада активувало аварійну допомогу від оператора системи передачі Румунії загальним обсягом 1200 МВт*год.
Наразі через через погодні умови відключено 167 населених пунктів. Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 477 населених пунктів.
Нагадуємо:
НЕК "Укренерго" ввечері 22 листопада залучала аварійну допомогу зі Словаччини, Польщі та Румунії.