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Пенсіонери зможуть отримати у відділеннях "Укрпошти" по 5 енергоефективних лапм

П'ятниця, 24 листопада 2023, 19:45 - Олексій Павлиш
 
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Кабмін запровадив додаткову можливість отримання пенсіонерами по 5 світлодіодних ламп на одну фізичну особу безпосередньо у відділеннях "Укрпошти".

Про це повідомив у Telegram представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

"Впроваджено додаткову можливість отримання пенсіонерами по пʼять світлодіодних ламп на одну фізичну особу безпосередньо у відділеннях поштового звʼязку АТ "Укрпошта" за наявності пенсійного посвідчення, що дасть змогу пришвидшити процес видачі лампочок реципієнтам перед початком осінньо-зимового періоду підвищених навантажень на енергосистему України", - написав Мельничук.

Нагадаємо, в Україні наприкінці січня 2023 року стартувала програма обміну ламп розжарювання на LED.

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Програма реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації та Укрпоштою за підтримки Європейського Союзу.

Читайте також: Програма запрацює з 1 лютого: як безкоштовно замінити лампи розжарювання на LED-лампи

Економічна правда

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Укрпошта енергетика
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