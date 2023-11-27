Негода в Україні: знеструмлено більше 2 тисяч населених пунктів у 16 областях – МВС

фото: дснс

Через снігопади у 16 областях України знеструмлені населені пункти, на 14 автодорогах перекрито рух транспорту.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Так, в Одеській області найскладніша ситуація на півночі та півдні регіону - снігові перемети сягають півтора метра.

"До ліквідації наслідків негоди залучені рятувальники, поліцейські, нацгвардійці, прикордонники.

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Поблизу села Удобне прикордонники з автобусів евакуювали 42 людини, зокрема 10 дітей. За допомогою снігохода на трасі Ізмаїл-Рені рятувальники визволили 6 людей. Відбуксовано понад 500 автомобілів, зокрема 14 автобусів та 12 автомобілів екстреної допомоги.

Надано допомогу 1624 особам, зокрема 93 дітям. Із ознаками переохолодження до медиків звернулися 6 людей", - йдеться у повідомленні.

Водночас у Миколаївській області перекрито рух на 10 ділянках доріг, перемети сягають 2 метрів. Підрозділи ДСНС залучалися до ліквідації наслідків негоди 49 разів, 75 автомобілів відбуксовано, додали в МВС.

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У Черкаській області поблизу міста Кам’янка ускладнено рух. Поліцейські організували рух транспорту у реверсному режимі, близько 40 вантажних автомобілів зупинені на відстій. Рятувальники розгорнули пересувні пункти обігріву.

На Кіровоградщині поблизу села Велика Виска ліквідовано затор, 30 вантажних автомобілів стоять на узбіччі. Відбуксовано 164 транспортні засоби, 293 людям надана допомога.

"Загалом на території України знеструмлено 2019 населених пунктів у 16 областях, 1370 вантажних транспортних засобів перебувають у місцях тимчасового відстою, відбуксовано 840 автомобілів.

Закликаємо водіїв уникати поїздок регіонами, де вирує негода. У регіонах працюють Пункти Незламності та пересувні пункти обігріву", - додали в МВС.

Нагадаємо:

Усе більше доріг замітає снігом: найбільше снігу на дорогах Одещини (70 - 200 см) та Миколаївщини (до 60 см), на півночі України - 20 - 30 см, на заході та в центрі - 10 см.

Економічна правда