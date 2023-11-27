Непогода в Украине: самая сложная ситуация с отключениями света в 3 областях

фото: минэнерго

Из-за непогоды в Украине обесточены 2019 населенных пунктов в 16 областях, самая сложная ситуация в Одесской, Николаевской, Киевской областях.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

Также из-за непогоды фиксируются обесточивания в Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Донецкой, Черновицкой, Тернопольской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областях.

"Непогода в Одесской области прошлась по каждому району. Однако, больше всего пострадали Измаильский и Одесский районы. Всего по состоянию на утро без света остаются 349 населенных пунктов.

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Также в регионе остаются отключенными четыре линии оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго" 330 кВ. Аварийные работы продолжаются. В общем отключены более 148 тысяч потребителей", - говорится в сообщении.

В то же время на Николаевщине без света более 88 тысяч бытовых потребителей и более 6 тысяч юридических - всего 266 населенных пунктов. Самая сложная ситуация в Николаеве, Снигиревке, Веселиново.

"Работают 102 бригады, которым за минувшие сутки удалось запитать более 6 тысяч потребителей", - добавили в министерстве.

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На Киевщине обесточены более 40 тысяч потребителей, это более 220 населенных пунктов. Работы по восстановлению продолжаются.

В Киеве по состоянию на утро понедельника все потребители со светом. Ситуация пока контролируемая.

"По прогнозам синоптиков, по Киеву и области прогнозируются сильные порывы ветра, значительный снег, заносы, на дорогах гололедица. По Украине - сильный ветер и снег прогнозируется в Полтавской, Кировоградской, Киевской областях. Это может осложнить работу аварийных бригад", - добавили в Минэнерго.

Напомним:

Из-за снегопадов в 16 областях Украины обесточены населенные пункты, на 14 автодорогах перекрыто движение транспорта.

Экономическая правда