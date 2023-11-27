Запорізька АЕС цілий день була на межі відключення – Енергоатом

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Запорізька АЕС 26 листопада цілий день перебувала на межі чергового блекауту через відключення останньої лінії її зв’язку з енергосистемою України.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"26 листопада 2023 року о 10:30 внаслідок короткого замикання приблизно на 100 км північніше захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції відключилась остання (четверта) лінія її зв’язку з енергосистемою України – ПЛ-750 кВ ЗАЕС – "Дніпровська". Три інших лінії були пошкоджені ще раніше під час російських обстрілів", – йдеться в повідомленні.

У МАГАТЕ повідомили, що в цей час ЗАЕС отримувала зовнішнє живлення від єдиної доступної резервної лінії електропередачі 330 кВ.

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Також на четвертому енергоблоці відбулось часткове знеструмлення з автоматичним включенням дизель-генератора, який за 10 хвилин по тому виключили вручну. У "Енергоатомі" стверджують, що такі ситуації свідчать про наявність проблеми з енергоживленням ядерної установки

Додається, що пошкоджену лінію 750 кВ українські фахівці відремонтували о 20:52. Впродовж цього часу ЗАЕС перебувала на межі чергового блекауту в разі знеструмлення резервної лінії 330 кВ.

Нагадаємо:

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Некомпетентні дії російських окупантів та працівників "Росатома" 14 листопада призвели до часткового блекауту на Запорізькій АЕС.