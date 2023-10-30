Toyota у вересні досягла рекордних показників виробництва та продажу

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Найбільший світовий автовиробник Toyota Motor у вересні збільшив виробництво на 1,5%, порівняно з вереснем 2022 року до понад 900 тисяч одиниць завдяки підвищенню попиту в Японії, США та Європі.

Про це повідомляє Reuters.

Внутрішнє виробництво японського автовиробника, на яке припадало трохи більше третини вироблених ним автомобілів протягом місяця, зросло на 12,8% порівняно з роком раніше, компенсувавши зниження виробництва за кордоном на 3,6%.

Глобальні продажі зросли на 11,6% до 921 308 автомобілів.

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Таким чином продажі та виробництво Toyota досягли рекорду за місяць.

Toyota продала більше 7,5 мільйонів автомобілів протягом перших дев'яти місяців року, включаючи бренд Lexus.

Продажі на внутрішньому ринку зросли на 20,5% у вересні, тоді як у США - на 14%, та в Європі - на 18,1%.

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Виробництво та продажі в Таїланді, Індонезії та В'єтнамі у вересні навпаки впали через погіршення економічних умов.

У Китаї, найбільшому в світі автомобільному ринку, Toyota повідомила про зниження виробництва майже на 7%, попри дещо вищі продажі в порівнянні з минулим роком.

Нагадуємо:

Автовиробник Toyota представив концепт-кар Lexus із запасом ходу близько 1 тис км, який планує випустити до 2026 року.