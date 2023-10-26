Автовиробники очікують сповільнення попиту на електромобілі

Продажі електромобілів все ще стрімко зростають, але цей попит не відповідає очікуванням автовиробників та інших компаній, які інвестували мільярди доларів у сферу електромобілів.

Про це повідомляє Reuters.

Очікування стабільно вищих процентних ставок змусили компанії змінити плани, оскільки вони насторожено дивилися на 2024 рік.

Попит на електромобілі наступного року може бути нижчим, ніж очікувалося через глобальну економічну невизначеність, заявив фінансовий директор LG Energy Solution Лі Чанг-Сіль.

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Також 25 жовтня Honda і General Motors оголосили про припинення спільного проєкту вартістю 5 млрд євро з розробки недорогих електромобілів.

Минулого тижня генеральний директор Tesla Ілон Маск підняв тривогу, пояснюючи, чому він уповільнює плани щодо будівництва заводу в Мексиці.

"Мене хвилює середовище з високими процентними ставками, в якому ми перебуваємо", – сказав він під час телефонної конференції.

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Якщо процентні ставки залишаться високими або навіть підвищаться, людям буде набагато важче купити автомобіль, додав він.

Інші автовиробники висловили подібні застереження.

Німецький Volkswagen минулого тижня знизив свій прогноз прибутку на рік, звинувачуючи негативні наслідки хеджування сировини в кінці третього кварталу. Деякі з цих матеріалів використовуються в акумуляторах електромобілів.

Раніше Ford заявив, що тимчасово скоротить одну з трьох змін на заводі, де виготовляють електричний пікап F-150 Lightning, а в липні сповільнив нарощування виробництва електромобілів, переорієнтувавши інвестиції на комерційні автомобілі та гібриди.

Китайський CATL, найбільший у світі виробник акумуляторів для електромобілів, повідомив минулого тижня, що прибуток у третьому кварталі зріс на 10,7%, що є найслабшим кварталом з початку минулого року через уповільнення попиту на продукцію.

Економічна правда