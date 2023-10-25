Всі розділи
Укр / Рус

Toyota представила новий електромобіль Lexus з запасом ходу 1000 кілометрів

Середа, 25 жовтня 2023, 10:20 - Ігор Пилипів
 
getty images

Автовиробник Toyota представила концепт-кар Lexus із запасом ходу близько 1 тис км, який планує випустити до 2026 року.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Концепт-кар LF-ZC показали на японському автосалоні. Він використовує "призматичні, високопродуктивні" батареї, які забезпечують вдвічі більший запас ходу, ніж звичайні електромобілі, близько 1 тис км.

"Ключем до досягнення прориву є мінімізація та зменшення кількості деталей, включаючи менші, ефективніші акумулятори з більшою потужністю та більшим запасом ходу", – сказав директор з брендингу Toyota Саймон Хамфріс.

Реклама:

Крім того, компанія також заявила, що досягла успіху в подоланні проблем, пов'язаних з довговічністю твердотільних акумуляторів. Toyota планує продавати транспортні засоби на твердотільних батареях, які вважаються потенційною "зміною правил гри" в галузі завдяки їхньому діапазону та продуктивності, до 2027 або 2028 року.

Також Toyota взяла на себе зобов'язання до 2035 року забезпечити 100% світових продажів бренду Lexus на електромобілях з акумуляторами.

Нагадаємо:

Реклама:

Автовиробник Toyota Motor продав на 5,1% більше автомобілів у першій половині 2023 року порівняно з аналогічним періодом минулого року, чому сприяло послаблення обмежень на постачання напівпровідників і особливо сильний попит в Японії.

Toyota електромобіль Японія
Реклама:
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
Toyota зупинила роботу 14 заводів через збій виробничої системи 29 серпня 2023, 11:39
Toyota і Pony.ai планують серійне виробництво роботаксі в Китаї 4 серпня 2023, 17:18
Світові продажі Toyota зросли до майже 5 мільйонів автомобілів у першій половині року 28 липня 2023, 11:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті