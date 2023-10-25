Toyota представила новий електромобіль Lexus з запасом ходу 1000 кілометрів

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Автовиробник Toyota представила концепт-кар Lexus із запасом ходу близько 1 тис км, який планує випустити до 2026 року.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Концепт-кар LF-ZC показали на японському автосалоні. Він використовує "призматичні, високопродуктивні" батареї, які забезпечують вдвічі більший запас ходу, ніж звичайні електромобілі, близько 1 тис км.

"Ключем до досягнення прориву є мінімізація та зменшення кількості деталей, включаючи менші, ефективніші акумулятори з більшою потужністю та більшим запасом ходу", – сказав директор з брендингу Toyota Саймон Хамфріс.

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Крім того, компанія також заявила, що досягла успіху в подоланні проблем, пов'язаних з довговічністю твердотільних акумуляторів. Toyota планує продавати транспортні засоби на твердотільних батареях, які вважаються потенційною "зміною правил гри" в галузі завдяки їхньому діапазону та продуктивності, до 2027 або 2028 року.

Також Toyota взяла на себе зобов'язання до 2035 року забезпечити 100% світових продажів бренду Lexus на електромобілях з акумуляторами.

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Автовиробник Toyota Motor продав на 5,1% більше автомобілів у першій половині 2023 року порівняно з аналогічним періодом минулого року, чому сприяло послаблення обмежень на постачання напівпровідників і особливо сильний попит в Японії.